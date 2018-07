Septiembre será para limpiar el país: la invitación de Let's Do it El Salvador

Let's Do It El Salvador, un movimiento internacional dedicado a promover la educación ambiental, impulsará en septiembre una campaña nacional de limpieza, en conmemoración del Día Internacional de la Limpieza.

Alejandra Rivera, directora ejecutiva de Let's Do It El Salvador, explicó que la finalidad principal de la iniciativa es hacer consciencia entre la población salvadoreña sobre la importancia de solucionar la contaminación de desechos sólidos.

"El objetivo es que la población de El Salvador se dé cuenta de la problemática en que nos encontramos en el tema de residuos sólidos. Pero que también se den cuenta de que toda la población puede ser parte de la solución", detalló Rivera.

La directora ejecutiva de Let's Do It El Salvador expresó que la actividad también busca perdurar en el tiempo para contribuir al buen manejo de desechos sólidos en El Salvador.

"Luego de que nos demos cuenta de esta problemática y sus soluciones, le demos continuidad a lo largo del tiempo. Porque no solo se va a quedar en una sola jornada de limpieza, sino que Let's Do It la va a retomar en los siguientes meses un trabajo continuos y eso lo va a hacer con los aliados que tiene en cada punto", explicó Rivera.

La iniciativa durará todo septiembre, incluyendo el 15, Día Mundial de la Limpieza, y contará con varias fechas y lugares definidos para realizar jornadas recolección de desechos.

"Tendremos la zona costera, como la zona protegida de Los Cóbanos, La Libertad, La Paz, la Costa del Sol. Vamos a tener parte de las cordilleras el país y algunos puntos de interés para empresas y países hermanos. En El Salvador sería todo el mes de septiembre. Iniciamos desde el primero de septiembre y los días 8, 9, 15, 16, 21 y 22", detalló la gerente general de Let's Do It El Salvador.

Rivera comentó que para ejecutar la jornada de limpieza se contará con el apoyo de 50 aliados, entre ellos, empresas e instituciones públicas que ya tienen vínculos establecidos con la promoción de la educación ambiental.

"Van a participar empresas que están patrocinando puntos, organizaciones que tienen presencia en el territorio y que ya están trabajando con diferentes proyectos, no necesariamente ambientales, y algunas instituciones públicas", abonó Rivera.

De acuerdo con datos oficiales de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en El Salvador, se producen a diario más de 600 mil toneladas de residuos, de los cuales el 75 por ciento puede reciclarse, reutilizarse o compostarse.