Los cinco mejores: La “leyenda¨ se viste de gala

Desde que aparecieron, a finales de los 40, no han dejado de evolucionar. Cada año son mejores: en entretenimiento, jugabilidad, gráficas, historia, versatilidad y en otras características. A pesar de ello, siempre habrá un protagonista, el favorito de todos. Son definidos como una aplicación interactiva destinada a las personas que les fascina manipular experiencias virtuales. En las que necesitan de una consola, controles, pantallas u otros tipos de dispositivos para experimentar diferentes aventuras.



Se trata de los videojuegos que han adquirido relevancia en los últimos tiempos. Importancia que ha permitido seleccionar y presentar aquellos juegos electrónicos como los mejores de la temporada, como ocurre durante la gala The Game Awards. Un evento que inicio hace aproximadamente 4 años y que continúa celebrándose a la fecha.



Este 2017 no fue la excepción. En total, cinco videojuegos fueron nominados en la categoría del juego del año: “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (Nintendo), “Super Mario Odyssey” (Nintendo), “Playerunknown’s Battlegrounds” (PUBG Corp), “Persona 5” (ATLUS) y “Horizon Zero Dawn” (Guerrilla Games/ SIE). De estos, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (Nintendo) fue señalado como el juego del año.



La codiciada estatuilla de The Game Awards. Es el premio a la excelencia en la industria de los videojuegos. Esta fue entregada por primera vez el 5 de diciembre de 2014, en las Vegas. En la gala de este año, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” fue el videojuego que obtuvo la estatuilla.

5

fueron nominados en la categoría juego del año, durante la ceremonia de The Game Awards 2017. “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” obtuvo la estatuilla.

Juego del año:

”The Legend of Zelda: Breath of the Wild”

Luego de ser evaluado por jurados especiales, el videojuego de Nintendo fue señalado como el mejor del 2017. Además de ser nominado y destacado en las categorías a mejor dirección y mejor diseño de audio. Este videojuego de acción y aventura forma parte de la serie “The Legend of Zelda”. Su lanzamiento oficial fue el 3 de marzo de este año y puede ser jugado en las plataformas de Wii U y Nintendo Switch, solamente un jugador. La historia del videojuego inicia con la pérdida de memoria de Link, quien tiene que cumplir su misión hasta acabar con el malvado Ganon. Poco a poco Link recuperará su memoria y recordará qué realmente ocurrió hace 100 años.

“Horizon Zero Dawn”, para los guerreros

Es un videojuego creado para los gamers, a quienes les fascina la acción y aventura. Un juego nominado entre los cinco mejores del año en The Game Awards debido a la jugabilidad, historia y entretenimiento que ofrece. “Horizon Zero Dawn” está protagonizado por Aloy, una guerrera quien deberá demostrar sus habilidades durante un búsqueda intensa en medio de un mundo antiguo.

“Playerunknown’s

Battlegrounds” preferido por su jugabilidad

A punto de ganar la estatuilla The Game Awards, este videojuego de batalla tiene la capacidad de entretener hasta 100 jugadores a la vez, quienes deben enfocarse en pelear para ser el último sobreviviente.

“Super Mario Odyssey”, de los más jugados

Nominado en la categoría como juego del año, Super Mario Odyssey es el videojuego preferido de muchos gamers. De plataforma de mundo abierto para Nintendo Switch, “Super Mario Odyssey” fue lanzando el 27 de octubre de este año. Su historia puede jugarse hasta con dos personas, con el fin de ayudar a Mario a rescatar a la princesa Peach, quien ha sido raptada por Bowser, para obligarla a casarse con él.

“Persona 5” para cumplir un rol

También nominado en la categoría juego del año en la ceremonia de los The Game Awards 2017. Persona 5 es un videojuego desarrollado por Atlus para ser jugado en las consolas PlayStation 4 y Playstation 3. Al hablar cronológicamente, este sería el sexto videojuego de la saga, que forma parte de la franquicia japonesa Megami Tensei. Persona 5 fue lanzada en Japón en septiembre de 2016 y en abril de 2017 para el resto del mundo. El gamer que se reta a descubrirlo, asume el rol de un estudiante de secundaria que vive un solo año mientras asiste a una escuela en Tokio. Su papel es aventurarse en medio de dos vidas alternas: una normal, que implica ir a la escuela, y la otra, luchar contra las sombras del bajo mundo.