12 innovaciones para acabar con el desperdicio de comida

Casi una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician o acaban en la basura.

Eso significa que, de media, cada uno de los habitantes de la Tierra desperdicia 177 kilos de comida al año.

Este alarmante dato es de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Y se trata de una práctica con consecuencias medioambientales, humanas y económicas .

"El desperdicio alimentario le cuesta casi un billón de dólares anuales a la economía mundial", le explica a BBC Mundo Liz Goodwin, directora de Pérdida y Desperdicio de Alimentos para el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), una organización que lucha por la administración sostenible de los recursos naturales.

Además, el desperdicio de alimentos es una mala noticia para el medio ambiente , ya que causa el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

El desperdicio actual de alimentos se vuelve todavía más preocupante si tenemos en cuenta que, según las Naciones Unidas, la población mundial alcanzará los 9.700 millones de personas en 2050.

"Disminuir la cantidad de alimentos que desechamos puede ser esencial para ser capaces de alimentar a una población que no deja de crecer", explica Goodwin.

Cada vez hay más estrategias innovadoras para reducir la cantidad de alimentos que desechamos.

Estas son las que propone el Instituto de Recursos Mundiales según Goodwin.

1. Ketchup rojo… y verde

Algunas empresas, como Unilever, empezaron a usar, además de tomates rojos, tomates verdes para hacer ketchup.

En general los proveedores de tomate descartan los verdes, que se dejan en los campos, lo que supone un desperdicio notable de recursos.

2. Pan de cerveza

En 2016 el activista Tristram Stuart lanzó una cerveza llamada Toast Ale. ¿Su particularidad? Está elaborada con sobras de pan, uno de los alimentos que más se desperdician en los hogares.

En Toast Ale reemplazan la cebada malteada por los cereales del pan desperdiciado.

3. Salsa de melocotón magullado

La empresa Campbell Soup Company produce "Just Peachy", una salsa hecha de melocotones considerados no aptos para la venta minorista porque no tienen el tamaño deseado o están magullados.

4. Patatas chips hechas con sobras de comida

¡Yappah!: así se llama el snack que lanzó al mercado en 2018 Tyson Foods, una empresa estadounidense.

Se trata de unas chips de proteínas elaboradas con ingredientes que estaban destinados a ser desperdiciados como restos de pechuga de pollo y puré de verduras.

5. Jugo de fruta fea

Dos estudiantes de la Universidad de Georgetown, en Washington, fundaron en 2014 Misfit Juicery, una empresa que produce jugo prensado en frío de piezas de frutas imperfectas o excedentes.

6. Tecnología anti maduración

A medida que maduran, las frutas y las verduras emiten etileno, que a su vez acelera el proceso de maduración de otros alimentos.

Pero ahora existen dispositivos capaces de absorber este gas.

Empresas como Nanology y Bluapple empezaron a fabricar discos que se ponen en los refrigeradores o fruteros y contribuyen a que los alimentos duren más tiempo.

7. Refrigeradores inteligentes

Algunos fabricantes están construyendo frigoríficos que pueden tomar imágenes de su contenido y mandárnoslas mientras hacemos la compra, para que sepamos exactamente lo que necesitamos y lo que no y compremos racionalmente.

8. La importancia del termómetro del refrigerador

Mantener el refrigerador a la temperatura adecuada es esencial para evitar que los alimentos se echen a perder antes de tiempo.

Según el Programa de Acción de Residuos y Recursos, una organización benéfica británica, de media los frigoríficos funcionan a 2°C más de lo recomendado.

9. Queso sin corteza

La empresa internacional Royal DSM creó un producto llamado "Pack-Age" para la industria del queso.

Muchos quesos desarrollan una cáscara dura durante el proceso de maduración.

Sin embargo, este recubrimiento alternativo permite que el queso madure sin formar corteza, lo que permite no desechar nada del producto.

Feike Sijbesma, director ejecutivo de la empresa, asegura: "Si todos los productores de Gouda y Parmesano usaran Pack-Age en el proceso de producción, podríamos evitar el desperdicio de alrededor de 200.000 toneladas de queso por año".

10. Aguacates gigantes (y diminutos)

La cadena de supermercados británicos Tesco consiguió, mediante estrategias de marketing, que no se desperdiciasen tantos aguacates.

Primero introdujo con éxito un aguacate 5 veces más grandes que los habituales, al que llamó "Avozilla".

En 2017, en cambio, consiguió promover unos aguacates de tamaño insuficiente que normalmente los agricultores rechazan.

Además, la empresa logró extender en dos días la vida útil de este alimento en el supermercado gracias a una combinación de luz y un mejor envoltorio.

11. Almacenamiento de energía solar

La empresa Wakati desarrolló un dispositivo de hidratación con energía solar que prolonga el almacenamiento de cultivos en sitios sin acceso a refrigeración.

Consiste, esencialmente, en una pequeña carpa conectada a un humidificador que funciona con energía solar.

12. Bolsas de almacenamiento herméticas

Se trata de una bolsa desarrollada por el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz.

Tiene múltiples capas y es de bajo costo, y está pensada para que los agricultores de los países en desarrollo la utilicen como forros herméticos dentro de sus bolsas de almacenamiento de tela habituales para granos y semillas.

El almacenamiento de los cultivos en recipientes herméticos puede prolongar su vida útil en meses.

