3 cosas que no sabías que podías hacer con la cámara de tu celular

Actualmente todos llevamos en nuestro bolsillo una cámara. Podemos capturar ese momento especial o inesperado con solo tener el celular en nuestra manos. Y, aunque algunos modelos ofrecen mejores lentes y equipamiento que otros, lo cierto es que las marcas se han preocupado por mejorar en ese aspecto y hoy todos podemos lograr buenas tomas con solo algunos trucos.

Aunque vale la pena señalar que cuando se trata de imágenes impresionantes es más la habilidad del fotógrafo que la cámara en sí, también es cierto que el nivel de producción y las prestaciones de los equipos de fotografía pueden hacer una enorme diferencia y sorprender a la audiencia. Pero no todo es superproducción o escenarios irreales, con tu imaginación y un smartphone, al menos de gama media, seguramente lograrás resultados que ni tú mismo podrás creer.

Para que aprendas a sacarle el mejor provecho a la cámara de tu teléfono inteligente el fotógrafo Jair Nájera, de la mano de Motorola nos comparte algunos tips para los aficionados a producir y consumir fotografías a través de redes sociales. “seguramente te has encontrado en la incómoda situación en la que no sabes cómo sorprender a tus seguidores con contenidos innovadores y creativos. Si has estado o te encuentras en este punto, estos consejos te van a sacar del atasco”, señaló Nájera.

A continuación te compartimos los consejos de Jair Nájera para capturar tres tipos de fotografías de una manera sorprendente y asequible. Hay que decir que, si bien sus tipos están basados en el uso de un modelo moto g8 plus, seguramente te servirán si tienes otro modelo de smartphone.

Fotografías ultra angulares sin objetivo angular

Muchos equipos de gama media actualmente cuentan con objetivos gran angular y un action cam que funciona para crear videos en acción increíblemente abiertos, por lo cual ya te puedes ir olvidando de comprar equipo extra para grabar video en movimiento. Aquí es donde comienza la magia de este tip. Solo debes cerciorarte de que tu smartphone te ofrezca la función de fotografía panorámica que puede generar fotos 360º y entonces usar eso a tu favor para capturar hermosas imágenes ultra angulares.

La recomendación en este caso es que busques estructuras enormes, espacios abiertos que generen esa sensación de amplitud y juegues con las perspectivas y las líneas de atracción.

Par impresionar con tu fotografía solo encuentra el modo “Panorámico” en tu smartphone, colócalo en vertical, haz un buen encuadre, comienza la toma en la zona con mayor luz, desplaza el teléfono establemente y respeta las guías de tu encuadre.

Dale rienda suelta a tu creatividad con Lightpainting

Uno de los recursos más interesantes en la fotografía es la larga exposición ya que te permite crear efectos increíbles cuando juegas con el movimiento, la luz y tu creatividad. Para sacarle provecho a esta técnica desde tu celular debes contar con un equipo que te permita disparar en modo manual y que cuente con una tecnología de captura optimizada para condiciones de poca luz.

Lo único que tienes que hacer es lo siguiente:

1.- Ubica el modo manual.

2.- Configura los parámetros de la siguiente manera: ISO 100, Enfoque Auto, WB Auto, Velocidad de disparo de 4 a 10 segundos

3.- Coloca tu celular en un trípode para evitar el movimiento.

4.- Con una lámpara, ilumina con movimiento la parte que prefieras de tu smartphone.

5.- Haz la toma y no dejes de mover la luz mientras tu celular queda inmóvil durante la toma.

Sigue estos pasos y obtendrás increíbles resultados como los siguientes:

Imagina, inventa y crea

Este último tip no es sobre algún tipo de fotografía en específico, en realidad es una invitación a que explores nuevas posibilidades dentro de tu celular, pero sobre todo dentro de tu imaginación. “Sin duda las mejores y más innovadoras fotografías que hagas serán aquellas que impliquen un proceso creativo”, dijo Nájera.

Para lograr perfeccionar este proceso el profesional recomienda que te sumerjas en un montón de referencias visuales como el cine, la arquitectura, la pintura y sobre todo en los fotógrafos que están causando tendencia.

Otras herramientas que te ayudarán muchísimo son los incontables trucos que puedes encontrar en la web. Investiga cómo puedes jugar con la luz, papel, unicel, cristal, el agua o cualquier otro elemento que te ayude a crear fotos únicas e innovadoras.

Te dejo algunos ejemplos de lo que puedes hacer con la suma de estos dos últimos consejos:

“Ahora que sabes que no necesitas armarte de equipo profesional para crear fotones que hagan más creativo el feed de tus perfiles, corre por tu smartphone y dale rienda suelta a tu creatividad explotando estos tips al máximo”, finalizó el fotógrafo.