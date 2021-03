Eso que está a plena vista pero a menudo pasa desapercibido es la materia prima de 99% Invisible, un popular pódcast que nació en septiembre de 2010 como un breve segmento radial emitido por una emisora pública local de Estados Unidos.

Se trata, como explica su propia página web, de una emisión "sobre todo el pensamiento que está detrás de las cosas en las que no pensamos: la arquitectura y el diseño inadvertidos que dan forma a nuestro mundo".

Y, en la última década, el proyecto no ha dejado de crecer y sumar éxitos: sus más de 430 episodios ya casi acumulan 500 millones de descargas por parte de una fiel legión de seguidores en todo el mundo, con el diario Chicago Tribune describiéndolo a inicios de este 2021 como "el mejor pódcast que haya existido en los 20 años de historia del podcasting comercial".

La calidad de producción del programa tiene mucho que ver. Pero la fascinación que despiertan las cosas escondidas a plena vista también está más que confirmada por el éxito de "La ciudad 99% invisible", el libro escrito por el creador del programa, Roman Mars, junto a uno de sus principales colaboradores, Kurt Kohlstedt.

5 soluciones "invisibles" que hacen a las ciudades más seguras

Publicado el año pasado en ocasión del décimo aniversario del pódcast, esta "guía de campo al mundo escondido del diseño cotidiano" no tardó ni una semana en entrar en la lista de best-sellers de The New York Times, que en su reseña del mismo celebró su capacidad para hacer visible "las maravillas escondidas" de las ciudades modernas.

Y para entender mejor ese mundo de "soluciones invisibles" que hacen a las ciudades más cómodas, atractivas y seguras, BBC Mundo le pidió a Kohlstedt que eligiera sus cinco ejemplos favoritos. Con suerte, te ayudarán a ver tu entorno de otra manera.

El primero de los ejemplos seleccionados por Kohlstedt es específico de la ciudad donde nació 99% Invisible: San Francisco, adonde se mudó por un breve período hace aproximadamente cinco años.

"Como soy una persona que le pone bastante atención a su entorno, pronto noté unos grandes círculos de ladrillos en algunas calles de la ciudad", le dice a BBC Mundo.

"Eran muy grandes, del ancho de la calle, así que por un lado eran bastante notables. Pero, por el otro, también bastante fáciles de ignorar en medio del tráfico y el caos, como muchas otras cosas que están en la calle", relata.

Una rápida investigación le permitió descubrir que lo que estaba viendo eran "círculos de cisternas", los que sirven para que los bomberos de la ciudad puedan rápidamente identifica a las gigantescas cisternas subterráneas que empezaron a instalarse por todo San Francisco luego del gran incendio de 1906.

"Los ladrillos básicamente marcan el contorno de la cisterna, y en el centro hay lo que parece una tapa de alcantarilla que en realidad es la tapa de la cisterna, la que los bomberos pueden levantar para acceder al agua que está debajo de la ciudad", explica Kohlstedt.

En total, las 175 cisternas de este sistema de respaldo almacenan 11 millones de galones de agua, garantizando la disponibilidad del líquido en caso de una nueva emergencia.

"Están por toda la ciudad y aunque lo único que las delata son esos círculos de ladrillo, juegan un rol vital en proteger a la ciudad de futuros incendios", destaca.

Según el productor de 99% Invisible, sistemas similares existen en otras ciudades, que han entendido que no es bueno depender de un único sistema centralizado, con el ejemplo más evidente siendo las torres de agua que pueden verse en ciudades como Nueva York.

"Pero nunca he visto ninguno que esté marcado de la misma forma como San Francisco", dice.

El segundo ejemplo de Kohlstedt no está incluido en el libro, pero fue abordado en el programa, y en un buen ejemplo de como algunas "soluciones invisibles" se hacen notar más cuando no están funcionando.

Se trata de las marcas táctiles que en muchas ciudades del mundo se ven al final de las aceras, como una forma de prevenir que se llegó a la esquina de una calle.

Ese cambio en la textura de la acera puede pasar desapercibido para la mayoría de los peatones, pero es sumamente valioso para los invidentes, que pueden detectarlo con la punta de sus bastones (y también para aquellos que caminan con la nariz metida en sus celulares).

"Y algunas de las versiones más sofisticadas también te pueden decir cosas como en qué dirección viene el tráfico", dice Kohlstedt de esta especie de lenguaje braille de las aceras desarrollado originalmente en Japón por Seiichi Miyake.

"Es una cosa muy pequeña que sin embargo hace a las ciudades mucho más accesibles", destaca.

Kohlstedt, sin embargo, empezó a interesarse más en el tema cuando uno de los oyentes de 99% Invisible -una constante fuente de información del programa- compartió un ejemplo de una acera táctil muy mal empleada.

"Como ya expliqué, las marcas te pueden decir dónde está el borde de la acera o en qué dirección viene el tráfico, por lo que si se instalan de forma incorrecta pueden ser muy, muy peligrosas", explica.

"Y encontramos muchos ejemplos, especialmente en China, de gente que las instaló de forma incorrecta o las utilizó con fines decorativos", cuenta.

Today's #GoogleDoodle celebrates Japanese inventor Seiichi Miyake, whose desire to help a friend led to the creation of Tenji blocks, improving how people with low vision navigate public spaces → https://t.co/M9zAbohb1E pic.twitter.com/6holP0ZZ03