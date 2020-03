5 videojuegos para divertirse entre amigos durante la cuarentena

El coronavirus ha aislado a todos en sus casas y muchos ha expresado que empiezan a extrañar a sus amigos y familiares. Lo bueno es que la tecnología ha llegado para conectar a todos, tal es el caso de los videojuegos en línea que, usando un par de auriculares cómodos, puedes convertir la laptop, tablet o smartphone en una consola virtual.

Estos son los cinco videojuegos en tendencia más usados en cuarentena:

1. “Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order”

Está basado en el guión del ex director de Marvel Marc Sumerak (autor de “Star Wars: The Secrets of the Jedi”), en donde el equipo de superhéroes de “Tecmo’s Team Ninja (Nioh 2)” te permite jugar a ti, hasta tres amigos más, para enfrentarte al gran Thanos.

2. “Destiny 2”

Con tus amigos puedes jugar “Destiny 2”, en donde el MMO de la ópera espacial de Bungie toma el juego de armas de sus éxitos anteriores y le da una nueva capa de pintura, liberando a los jugadores en un sistema solar asediado por magos no muertos y robots que viajan en el tiempo.

3. “Fallout 76”

Es un videojuego de rol de acción desarrollado por Bethesda, para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Perfecto también para conectarse y acordar con tus amigos de enfrentarse en el el mundo de “Fallout 4”.

4. “Elder Scrolls Online”

Si eres fanático de los juegos de rol este videojuego te conquistará para pasar tiempo con tus amigos. “Elder Scrolls Online” tiene algo para casi todos los jugadores. La isla de Vvardenfell es un espectáculo para la vista, así que también podrás disfrutar de buenos paisajes desde la comodidad de tu hogar.

5. “GTA”

Esta antología de 2014 incluye algunos de los mejores juegos de disparos en primera persona jamás realizados y tiene lugar en un entretenido universo de ciencia ficción.