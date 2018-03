7 datos relevantes sobre los nuevos planetas habitables descubiertos por la NASA

Lee también

Desde su lanzamiento, se ha convertido en la noticia astronómica del año y no ha parado de generar impacto a nivel mundial. Se trata de los nuevos siete planetas descubiertos y presentados ayer por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), los cuales existen en un sistema solar alrededor de la estrella ultrafría TRAPPIST-1, una estrella enana con un brillo mil veces menor que el del Sol.Estos planetas, de un tamaño similar al de tal Tierra, poseen las condiciones ideales para albergar vida orgánica, al punto que, según la NASA, tres de ellos pueden poseer un océano que represente el 60% de su tamaño total, dándole un toque mucho más parecido al de la Tierra. Sin embargo, hay otros factores claves a considerar para entender mejor la naturaleza de estos nuevos planetas y que podrían cambiar el curso de las próximas investigaciones espaciales de los siguientes años.Por ello, la NASA, publicó en su página web estos aspectos claves para una mejor comprensión de este nuevo fenómeno espacial.El sistema solar que alberga a estos planetas está cercano a la estrella fría TRAPPIST-1, la cual, en términos astronómicos, es una estrella muy pequeña. Se le da el título de “ultrafía”, debido a que despide una luminosidad roja y es uno de los tipos de estrella más abundante del universo. Este mismo aspecto le daría, teóricamente, a los planetas un “sol rojo”, diferente al reflejo amarillo que conocemos.Los planetas descubiertos por la NASA son exoplanetas rocosos no muy comunes en el espacio. Encontrar seis de golpe en el mismo sistema estelar es absolutamente inusual, pero, más inusual es que todos ellos tienen un tamaño similar aproximado, el cual es equivalente al de la Tierra, lo cual es científicamente improbable dentro de un mismo sistema solar.Las investigaciones de la NASA han determinado que la geografía de estos planetas los vuelve ideales para la vida biológica y, curiosamente, se prevé que puedan ya contener alguna forma de vida dentro de ellos. Esto cambia totalmente la concepción de la idea sobre una posible existencia de vida inteligente en el espacio exterior.Es una consecuencia lógica de lo anterior. Para que todos compartan la misma zona de habitabilidad alrededor de una estrella tan pequeña, las distancias entre ellos tienen que ser mínimas. Todo el Sistema TRAPPIST-1 cabe en la región limitada por el cinturón de asteroides de nuestro Sistema Solar.De los siete planetas descubiertos, la NASA tiene la idea de que tres de ellos puedan tener un océano de profundidad y tamaño similar al de la Tierra. Sin embargo, no queda claro que componentes tendría el agua de dichos océanos.Los cálculos indican que, por su proximidad a la estrella, los siete planetas sufren de acoplamiento de marea respecto a ella. En otras palabras, su rotación y su traslación están sincronizadas de tal manera que siempre ofrecen la misma cara a la estrella.Los planetas con acoplamiento de marea suelen ser inhabitables porque sufren un efecto invernadero desbocado, pero la radiación que emite TRAPPIST-1 es tan suave que sus planetas podrían ser habitables a pesar de todo.