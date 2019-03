Accidente del Boeing 737 MAX 8 en Etiopía: ¿Cómo saber si el avión en el que volarás es este modelo?

Getty Images Este lunes, varios países suspendieron el uso del Boeing 737 MAX 8, como medida de cautela.

Las caídas de dos Boeing 737 MAX 8 en menos de cinco meses han provocado dudas en todo el mundo sobre la seguridad de este modelo de avión.

Una aeronave de este tipo, operada por Ethiopian Airlines, se estrelló el domingo minutos después del despegue y causó la muerte de 157 personas.

En octubre pasado , se accidentó otro Boeing 737 MAX 8, de la indonesia Lion Air, y fallecieron 189 personas.

Pese a la inquietud provocada por los accidentes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) dijo este martes que hasta el momento, su revisión de la tragedia en Etiopía "no muestra problemas sistemáticos de desempeño y no ofrece base para ordenar que se deje de usar".

Mientras las autoridades etíopes y expertos estadounidenses siguen investigando, la Unión Europea, Etiopía, China, Singapur, Malasia, India, Indonesia suspendieron todos los vuelos de los aviones 737 MAX 8, y están a la espera de más información.

Todos argumentan razones de cautela y seguridad para no permitir el despegue ni el aterrizaje de ese modelo.

Getty Images American Airlines sigue usando los Boeing 737 MAX 8.

Varias aerolíneas, como Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas, anunciaron la misma medida de manera individual.

Pero otras empresas siguen usando estos aviones, como Aircanada, American Airlines, Flydubai, Air Italy, Icelandair, S7, Southwest Airlines, Fiji Airways, WestJet, LOT Polish Airlines, entre otras.

Si te preocupa que te toque viajar en un Boeing 737 MAX 8, ¿cómo saber si irás a bordo de uno?

Búsqueda

El modelo de avión al que te subirás suele aparecer al momento de reservar el pasaje o los asientos, o al hacer click en el número de vuelo.

El tipo de nave también puede verse en páginas web como FlightStats.com , SeatGuru.com, Expertflyer.com, FlightAware, Flightview.com .

Si la información no aparece por ningún lado, también puedes llamar a la misma aerolínea a preguntar en qué modelo de avión volarás.

Pero ten en cuenta que las compañías pueden cambiar a último minuto la aeronave designada para un vuelo, por cuestiones técnicas.

Getty Images Ninguna de las 157 personas que iban a bordo del avión de Ethiopian Airlines sobrevivió al accidente.

Si ves que te toca ir en un Boeing 737 MAX 8 y no quieres, ¿puedes cambiar o cancelar el pasaje?

"Los viajeros pueden cancelar sus vuelos, pero no podrían reclamar una compensación o un reembolso (...), ya que cancelar es técnicamente su decisión", dice Henrik Zillmer, director ejecutivo de la página de ayuda a pasajeros AirHelp, a The New York Times .

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI

https://www.youtube.com/watch?v=GpyJ8GP7PWg

https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI