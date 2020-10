Among Us, guía práctica para entender el fenómeno de moda

Among Us es un videojuego viral que ha conquistado a millones de gamers en todo el mundo.

Según su perfil en Steam, Among Us es un multijugador online situado en el espacio en donde el trabajo en equipo y la traición te asegurarán horas de diversión.

De acuerdo con su desarrollador, Innersloth, Among Us se puede jugar tanto en modo online como con una conexión Wi-fi local en donde puedes hacer equipo con hasta 10 jugadores, a bordo de una nave espacial.

El objetivo: regresar a la civilización. Sin embargo, el camino no será sencillo pues entre los miembros de la tripulación habrá un impostor dispuesto a sabotear la nave y matarlos a todos si no lo identifican a tiempo.

El juego fue desarrollado como un videojuego modo fiesta, así que es ideal para interactuar con tus amigos o incluso hacer equipo con jugadores de otras partes del mundo y compartir sus estrategias y especulaciones sobre el impostor por medio del chat.

Además, Among Us es un videojuego multiplataforma, por lo que siempre podrás encontrar un grupo de jugadores dispuestos a unir fuerzas para expulsar al impostor y regresar a casa, sin importar qué sistema operativo tengas.

Aunque el furor por este adictivo juego explotó este año, Among Us fue lanzado el 15 de junio de 2018. Con dos años en el mercado, pocos habrían esperado que el videojuego indie se viralizara. Fue gracias a la atención que recibió de streamers en Twitch e influencers en YouTube que gamers de todas partes comenzaron a darle una oportunidad.

De acuerdo con Sensor Tower, en septiembre, Among Us se volvió el hit del verano al superar 86 millones de descargas en dispositivos móviles, un fenómeno que también pudo estar ligado con el crecimiento generalizado de los videojuegos durante la pandemia y el confinamiento.

Según Sensor Tower, los países con el mayor número de descargas de Among Us en septiembre son Estados Unidos, México, Corea del Sur y Filipinas.

Por su parte, Newzoo reportó que Among Us se posicionó en el tercer lugar del top 20 de los juegos para PC más populares del mundo que está rankeado según el número de jugadores únicos registrados en un mes.

¿Cómo jugar Among Us?

Según el sitio oficial de Innersloth, al jugar Among Us, todos los miembros de la tripulación empezarán reparando la nave y nadie podrá hablar para mantener el anonimato. Cuando se reporte un juego, los sobrevivientes podrán discutir quién creen que es el impostor. Pero recuerda: puede que haya más de uno.

Por supuesto, el impostor tendrá que hacer todo lo posible para mantener oculta su identidad y seguir haciéndose pasar por otro miembro de la tripulación para seguir matándolos uno por uno.

Si los demás no expulsan al impostor, seguirán con las reparaciones hasta que otro cuerpo sea reportado. La tripulación gana cuando logran expulsar al impostor.

Hay dos modos de jugar Among Us dependiendo de si eres un miembro real de la tripulación o si eres el impostor.



El objetivo de la tripulación es llenar la barra de tareas grupal o descubrir al impostor antes de que los mate y siga saboteando la nave. Los miembros de la tripulación tendrán que reaccionar con rapidez para reparar los daños causados por el impostor. Para ello, tendrás acceso al mapa del administrador y a las cámaras de seguridad para mantener vigilado al resto del equipo. Es importante reportar cualquier cuerpo de inmediato para iniciar el debate sobre quién es el sospechoso. Después de una votación, un integrante será expulsado de la nave.

El objetivo del impostor es matar a toda la tripulación mientras engaña a los demás para no ser identificado y hacer que expulsen a otros de la nave. En este rol, tendrás que fingir cumplir con las tareas de reparación para hacerte pasar por un miembro real de la tripulación al mismo tiempo que te escabulles por la nave causando caos y dividiendo al equipo.

Among Us te da la opción de elegir el color de tu personaje y un divertido sombrero. También puedes agregar más tareas e impostores para hacer el juego aún más retador e interesante. Y no te preocupes, si por alguna razón no puedes jugar con tus amigos, siempre podrás hacer nuevos de manera rápida por medio de los servidores online.

¿Habrá una secuela de Among Us?



A pesar del inusitado éxito que han tenido, Innersloth anunció recientemente la cancelación de Among Us 2. En una publicación en Itch.IO, los desarrolladores independientes dijeron que están muy contentos de ver cómo los jugadores disfrutan Among Us y que están trabajando en ajustar los servidores al creciente flujo que registraron el mes pasado y agradecieron a sus seguidores por su paciencia durante ese período de adaptación.

No obstante, dijeron que han analizado detenidamente el futuro del juego y, citando los problemas de código de Among Us 1 para soportar la carga actual, decidieron cancelar su secuela para enfocarse en mejorar la versión original y ofrecer una mejor experiencia a los usuarios.