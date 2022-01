Android 12: listado de celulares que se actualizarán en 2022

Cada cierto periodo de tiempo, las compañías de tecnología lanzan nuevas actualizaciones para sus dispositivos con el fin de mejorar algunos aspectos de rendimiento y comodidad a sus clientes.

Esta vez le llegó el turno a Android que lanzó la versión 12.0 de su sistema operativo, que estará disponible a partir de 2022 en uno que otro celular.

Como es habitual, los teléfonos de la casa matriz Google serán los primeros en adquirir el remodelado software. El Google Pixel 6 Pro, por ejemplo, ya viene con la actualización incorporada.

Sin embargo, para otras marcas será necesario esperar un poco más de tiempo hasta que Android decida enviar las actualizaciones a todos los móviles compatibles con las nuevas funciones. Algunos medios especializados aseguran que el sistema operativo estará al alcance de todo el mundo a partir del 2022.

Para ello, recuerde revisar las preferencias del sistema de su dispositivo para ver si tiene actualizaciones pendientes. Si no la ha recibido, tenga paciencia y espere a que su marca de preferencia adquiera el software.

Mientras tanto, y para que pueda tener un poco más de tranquilidad, le mostramos cuáles son los celulares que sí van a contar con Android 12 el próximo año.

Algunas recomendaciones

Recuerde que para ver si cuenta con actualizaciones del sistema operativo, debe dirigirse a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’. Allí deberá seleccionar la opción ‘Acerca de este teléfono’ para verificar si aparece el anuncio de la nueva actualización.

Si usted tiene la alerta de actualización, oprima sobre ella y espere a que el teléfono realice los cambios.

Si usted aún no lo ve, verifique en la siguiente lista si su teléfono contará con Android 12, o si su marca de preferencia ya dispuso del software.

Cabe destacar que hay algunos dispositivos que no contarán con las novedades de Android debido a que son muy viejos u obsoletos.

Los celulares que tendrán Android 12

Google

- Google Pixel 5

- Google Pixel 4a (5G)

- Google Pixel 4a

- Google Pixel 4 XL

- Google Pixel 4

- Google Pixel 3 XL

- Google Pixel 3

Samsung

- Samsung Galaxy Z Flip 3

- Samsung Galaxy Z Fold 3

- Samsung Galaxy S21 Ultra - ya disponible

- Samsung Galaxy S21/S21+ - ya disponible

- Samsung Galaxy S20

- Samsung Galaxy S20+

- Samsung Galaxy S20 Ultra

- Samsung Galaxy S20 FE

- Samsung Galaxy S10 5G

- Samsung Galaxy S10 +

- Samsung Galaxy S10

- Samsung Galaxy S10e

- Samsung Galaxy S10 Lite

- Samsung Galaxy Note20 Ultra

- Samsung Galaxy Note20

- Samsung Galaxy Note 10+

- Samsung Galaxy Note 10

- Samsung Galaxy Note 10 Lite

- Samsung Galaxy Z Fold2

- Samsung Galaxy Z Flip 5G

- Samsung Galaxy Z Flip

- Samsung Galaxy Fold

- Samsung Galaxy A72

- Samsung Galaxy A52/A52 5G

- Samsung Galaxy A71 / A71 5G

- Samsung Galaxy A51 / A51 5G

- Samsung Galaxy A90 5G

- Samsung Galaxy A01

- Samsung Galaxy A11

- Samsung Galaxy A31

- Samsung Galaxy A41

- Samsung Galaxy A21 / A21s

- Samsung Galaxy A42 5G

-Samsung Galaxy A02

- Samsung Galaxy A02 s

- Samsung Galaxy A12

- Samsung Galaxy A32/A32 5G

- Samsung Galaxy M42 5G

- Samsung Galaxy M12

- Samsung Galaxy M62

- Samsung Galaxy M02/M02s

- Samsung Galaxy M21/M21s

- Samsung Galaxy M31

- Samsung Galaxy M51

- Samsung Galaxy M31s

- Samsung Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

- Samsung Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

-Samsung Galaxy Tab S6 / S6 5G

-Samsung Galaxy Tab S6 Lite

- Samsung Galaxy Tab A 8.4

- Samsung Galaxy Tab A7

-Samsung Galaxy Tab Active 3

- Samsung Galaxy F41

- Samsung Galaxy F62

- Samsung Galaxy F02s

- Samsung Galaxy F12

- Galaxy Xcover Pro

- Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy A32.

Nokia

- Nokia X10

- Nokia X20

- Nokia 1.4

- Nokia 8.3 5G

-Nokia 8.1

- Nokia 2.2

- Nokia 5.1

- Nokia 1.3

- Nokia 4.2

- Nokia 2.3

- Nokia 2.4

- Nokia 3.4

- Nokia 3.2

- Nokia 7.2

- Nokia 6.2

- Nokia 1 Plus

- Nokia 9 PureView

Xiaomi

- Xiaomi Mi 11

- Xiaomi Mi 11 Pro

- Xiaomi Mi 11 Ultra

- Xiaomi Mi 11i

- Xiaomi Mi 11X

- Xiaomi Mi 11X Pro

- Xiaomi Mi 11 Lite 5G

- Xiaomi Mi 10S

- Xiaomi Mi MIX Fold

- Xiaomi Mi 11 Lite 4G

- Xiaomi Mi 10

- Xiaomi Mi 10 Pro

- Xiaomi Mi 10 Ultra

- Xiaomi Mi 10 Lite 5G Mi 10 Zoom

- Xiaomi Mi 10 Youth

- Xiaomi Mi 10i

- Xiaomi Mi 10T Lite

- Xiaomi Mi 10T

- Xiaomi Mi 10T Pro

- Xiaomi Redmi K40

- Xiaomi K40 Pro

- Xiaomi K40 Pro+

- Xiaomi Redmi 10X 5G

- Xiaomi Redmi 10X Pro

- Xiaomi Redmi Note 9S

- Xiaomi Redmi Note 9 Pro

- Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

- Xiaomi Redmi Note 9 5G

-Xiaomi Redmi Note 9T

-Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

- Xiaomi Redmi Note 10

- Xiaomi Redmi Note 10S

- Xiaomi Redmi Note 10T

- Xiaomi Redmi Note 10 5G

- Xiaomi Redmi Note 10 Pro

- Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G (China)

- Xiaomi Redmi Note 8 2021

- Xiaomi Redmi K30

- Xiaomi Redmi K30 5G

- Xiaomi Redmi K30 5G Racing

- Xiaomi Redmi K30i 5G

- Xiaomi Redmi K30 Pro

- Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition

- Xiaomi Redmi K40 Ultra

- Xiaomi K30S Ultra

- Xiaomi Redmi K40 Gaming

- Xiaomi Poco F2 Pro

- Xiaomi Poco F3 GT

- Xiaomi Poco X2

- Xiaomi Poco X3 NFC

- Xiaomi Poco X3 Pro

- Xiaomi Poco M2

- Xiaomi Poco M2 Reloaded

- Xiaomi Poco M2 Pro

- Xiaomi Poco M3

- Xiaomi Poco M3 Pro 5G

- Xiaomi Poco C3

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB.

Vivo

- Vivo X60 Pro

- Vivo V21 5G

- Vivo Y21

- Vivo Y72 5G

- Vivo Y52 5G

- Vivo X51 5G

- Vivo Y33s

- Vivo Y21s

- Vivo Y70

- Vivo Y20s

- Vivo Y11s

- Vivo X70 Pro+

- Vivo X60

- Vivo X60+

- Vivo X70 Pro

- Vivo V21e

- Vivo V20 2021

- Vivo V20

- Vivo Y21

- Vivo Y51A

- Vivo Y31

- Vivo X50 Pro

- Vivo X50

- Vivo V20 Pro

- Vivo V20 SE

- Vivo Y33s

- Vivo Y20G

- Vivo Y53s

- Vivo Y12s

- Vivo S1

- Vivo Y19

- Vivo V17 Pro

- Vivo V17

- Vivo S1 Pro

- Vivo Y73

- Vivo Y51

- Vivo Y20

- Vivo Y20i

- Vivo Y30

LG

Si bien esta marca anunció que saldría del mercado de smartphones, adoptará Android 12 para dar soporte a sus modelos más recientes. Aunque no dio fechas de estreno, estos son los dispositivos que tendrán la actualización:

- LG Wing

- LG Velvet

- LG Velvet LTE

- LG V50s

- LG V50

- LG G8

- LG Q31

- LG Q52

- LG Q92

Motorola

- Motorola razr 5G

- Motorola razr 2019

- Motorola edge

- Motorola edge+

- Motorola one 5G

- Moto g 5G

- Moto g 5G plus

- Moto g fast

- Moto g power

- Moto g pro

- Moto g stylus

- Moto g9

- Moto g9 Play

- Moto g9 plus

- Moto g9 power

- Moto g10

- Moto g30

- Motorola edge S/g100

- Moto g 2021

Así se ve el nuevo Motorola Edge .

Asus

- Asus ZenFone 8

- Asus ZenFone 8 Flip

- Asus ZenFone 7

- Asus ROG Phone 5/5S

- Asus ROG Phone 3

Oppo

- Oppo Find X3 Pro

- Oppo Find X3 Neo 5G

- Oppo Find X3 Lite 5G

- Oppo Find X2

- Oppo Find X2 Pro

- Oppo Reno 6 Pro 5G

- Oppo Find X2 Neo

- Oppo Find X2 Lite

- Oppo Reno4 5G

- Oppo Reno4 Pro 5G

- Oppo Reno6 5G

- Oppo Reno4 Z 5G

- Oppo Reno 10X Zoom

- Oppo A94 5G

- Oppo A74 5G

- Oppo A73 5G

- Oppo A74

- Oppo A53

- Oppo A53s

- Oppo A16s

- Oppo A54s

Realme

- Realme GT 5G

- Realme GT Neo 2

- Realme 8 Pro

- Realme 7 Pro

- Realme 8

- Realme GT Master Edition

- Realme 8i

- Realme 7 pro

- Realme X50 Pro

- Realme 8 5G

- Realme Narzo 30 5G

- Realme 7 5G

- Realme X30 SuperZoom

El realme 7 Pro.

Recuerde que los teléfonos de la marca Huawei no cuentan con el sistema operativo de Google desde 2019. Esto luego de que Estados Unidos impusiera algunas restricciones comerciales a China por la guerra comercial que se desató ese año entre las dos potencias.