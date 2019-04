Android espía a usuarios sin que ellos lo sepan

"Un análisis del software de Android preinstalado" —investigación dirigida por españoles y realizada por el Instituto IMDEA Networks, la Universidad Carlos III de Madrid (España) y la Stony Brook University (Nueva York, EUA)— descubrió que el popular sistema operativo ejecuta acciones que ponen en riesgo los datos de sus millones de usuarios en el mundo.

Esto, según los expertos, debido a los muchos actores que intervienen en la fabricación de los artículos y a su naturaleza de código abierto.

Android fue desarrollado por Google y es el sistema operativo más usado en dispositivos móviles. Para este estudio se analizaron 82,501 aplicaciones en 1,742 dispositivos de 214 proveedores.

Afirman que se trata del primer estudio a gran escala del software preinstalado en Android. Se descubrió que las prácticas con ese sistema operativo "carecen de transparencia y ha facilitado conductas potencialmente dañinas".

Los vendedores de dispositivos están bajo sospecha de recolectar datos privados y por el comportamiento dañino o no deseado de las aplicaciones preinstaladas en los teléfonos.

Según los autores, la complejidad en la cadena de desarrolladores en la elaboración de los aparatos y la naturaleza de código abierto de Android facilita que se incruste software personalizado, lo que es un peligro a la privacidad y seguridad de los usuarios. Las puertas están abiertas a malas prácticas de ingeniería de software.

Sin permiso

La mayoría de usuarios de Android no conocen la presencia de la mayoría del software preinstalado y los riesgos de privacidad, como el intercambio de datos. "Las actividades, los datos personales y los hábitos de los usuarios pueden ser monitoreados constantemente por partes interesadas de las que muchos usuarios nunca hayan oído hablar", se afirma.

El estudio asegura que si los usuarios desean parar o borrar algunas de esas aplicaciones no podrán porque se trata de servicios básico de Android y no pueden ser eliminados por el usuario.

Como parte de la investigación se compraron dispositivos con el sistema operativo Android fabricados por Samsung, Nokia, Sony, LG y Huawei. Tres de esos aparatos no presentaron política de privacidad y el resto únicamente mencionan en ella que se recopilan datos.

Pero no hay mucho que las personas puedan hacer: "Los usuarios no tienen más remedio que aceptar los términos de servicio de Android, así como del fabricante". En caso de no aceptar las condiciones, el dispositivo no podrá usarse.

Los datos de las personas podrían ser usados por muchas compañías para sus fines comerciales o para venderlos a otras empresas, explica la web de noticias eldia.com.

Este abuso a los usuarios ocurre incluso en Estados Unidos, país con leyes de privacidad y de protección al consumidor. Ante esta situación, los autores proponen que los fabricantes estén dispuestos a autoregularse, que puede ser necesaria una tercera parte que audite el proceso y que gobiernos intervengan promulgando regulaciones.

El estudio de 17 páginas puede consultarse en este enlace.