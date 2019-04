Después de 10 años la App Store de Apple es la plataforma de juegos más exitosa del mundo con casi 300,000 juegos. Los esquemas de pago de estos juegos pueden ser gratuito, gratuito con anuncios, gratuito con compras en juego y pagados. El mercado mundial de juegos en 2018 fue de más de $130 mil millones, y se estima que para 2020 la mitad de este será por juegos en plataforma móvil. Hace unas semanas Google anunció su plataforma de juegos en la nube llamada Stadia, una ambiciosa apuesta para ofrecer un menú de juegos exclusivos y de terceros en 4k. Google apuesta a las capacidades de la red 5G que se espera crezca en los próximos años.

Apple hoy en día depende en más del 60 % de sus ventas del iPhone, y ha iniciado desde hace varios años una estrategia de cambio a un modelo de servicios para depender menos de su HW. El mes pasado, Apple presentó su nuevo servicio de Streaming Apple TV+, una nueva versión de Apple News y su tarjeta de crédito Apple Card (vinculada a Apple Pay), todas iniciativas para aumentar los ingresos por servicios. Según la analista de Morgan Stanley, Katy Huberty, Apple puede aumentar sus ingresos por servicios de $37 mil millones en 2018 a más de $100 mil millones para 2023.

En este mismo evento Apple anunció Arcade, un servicio de suscripción de juegos que contará con más de 100 juegos exclusivos, incluidos lanzamientos originales de los creadores Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy), Ken Wong (Mountains) y Will Wright (The Sims) entre otros. Los juegos de Apple Arcade serán curados. El servicio al igual que Google Stadia será al estilo Netflix de los juegos, todo lo que puedas jugar por un solo pago mensual. No tendrán anuncios ni cargos adicionales. A diferencia de Google Stadia u otros servicios como PlayStation Now y Microsoft XCloud, la plataforma de Apple no estará basada en la nube y sus juegos podrán utilizarse sin conexión. Sin embargo, su estatus si es compartido a la nube lo que permitirá moverse entre dispositivos sin perder el progreso de los juegos.

Apple Arcade no solo será una plataforma móvil, aunque la apuesta es llegarles a los más de mil millones de usuarios de iPhone y iPad. Los juegos estarán disponibles en Mac OS y Apple TV, lo que significa que estos juegos abarcan dispositivos móviles, computadoras y TV. En este aspecto, tanto Apple como Google le apuestan a la misma visión de ofrecer su plataforma en la mayor cantidad y tipos de pantallas posibles. La extensión a Mac OS ha pasado desapercibida, pero históricamente ha sido una plataforma desatendida y rara vez obtiene juegos importantes en sus primeros lanzamientos por los creadores. El hardware de Mac no es el mejor para juegos de vanguardia, pero desde la actualización de High Sierra se permitió utilizar GPU externos a través de cables Thunderbolt 3, aunque excluyeron el soporte de Nvidia. En otras palabras, Arcade es la mejor noticia de Apple para Mac OS en mucho tiempo.

La nueva plataforma estará disponible de una vez en más de 150 países. Entre los temas que aún no sabemos está la antigüedad de los dispositivos que soportarán la plataforma. Tampoco se sabe que versión de iOS será el mínimo requerido. Sí se conoce que Apple permitirá a los desarrolladores que definan sus requerimientos mínimos, pero estos umbrales no han sido divulgados. Apple Arcade estará disponible a partir del cuarto trimestre de 2019.