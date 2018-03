Apple anuncia iPhones rojos y nuevos iPads

Lee también

El mercado de las tabletas va en declive y en Apple lo saben. Por eso anunciaron que el producto que reemplazará al iPad Air 2 mantendrá la pantalla de 9,7 pulgadas, será más liviano y delgado y costará desde US$ 329.Además, el iPad Mini 4 ahora tendrá 128 GB y comenzará a venderse en US$ 399, cien dólares menos que antes. Además se eliminará el modelo de 32 GB.Por otro lado, la compañía lanzará un iPhone 7 y 7 Plus rojo. Por cada celular comprado, la empresa donará una cantidad a programas de ayuda para pacientes con VIH. La nueva versión estará disponible desde el 24 de marzo.