Apple crea nuevo programa de televisión

Apple Inc. está trabajando en un programa de televisión llamado "Planet of the Apps" y contará con la participación de celebridades como Will.i.am (ex-de The Black Eyed Peas) Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, entre otros artistas.Los participantes desarrollarán aplicaciones propias, y tendrán que convencer a las celebridades para recibir su financiación económica y apoyo. Para ello, explicarán todos los detalles de su aplicación y modelo de negocio mientras descienden por una escalera mecánica.El anuncio se produjo en la conferencia Code Media, en la que participaron personalidades como Eddy Cue (Apple) y el CEO de Propagate, la productora que trabaja con Apple en la creación de este programa de televisión.Planet of the Apps estará disponible para los usuarios de Apple Music durante los próximos meses, confirmando así las palabras de Jimmy Lovine sobre la expansión de horizontes que el servicio va a experimentar durante los próximos años.Planet of the Apps llegará con una aplicación complementaria que los usuarios podrán descargar para determinar si el servicio o aplicación es lo suficientemente bueno para recibir el apoyo de alguna de las celebridades. Las aplicaciones que superen todas las fases serán publicadas en la App Store y recibirán un trato especial por ello.