Apple lanza "trapo" para limpiar pantallas y saca lista de productos compatibles: ¿lo compraría?

En el Apple Event, junto a los nuevos procesadores M1 Pro, M1 Max, los nuevos Macbook Pro y los Airpods Pro 2021, se lanzó un producto que pasó desapercibido pero que usuarios se han encargado de hacer famoso: el "trapito" polishing cloth, el iTrapo, como ya bromean en redes sociales, que vale U$19.

Pero ¿qué tecnología puede tener una pieza de tela que la haga tan costosa? Apple tiene la respuesta:

Según la descripción del producto en la tienda de Apple, no se trata de un trapo común: "el paño para pulir está fabricado con material suave y no abrasivo, limpia cualquier pantalla de Apple, incluido el vidrio de nano textura, de forma segura y eficaz".

Pero el precio no es lo único que llama la atención: el 'trapo' de Apple cuenta además con unas especificaciones que hablan de su compatibilidad (como sucede con todos los accesorios) en donde se deja en claro con cuáles versiones de iPhone, iPad y otros dispositivos de Apple es "compatible" la tela limpiadora.

Trapo de Apple para limpiar pantallas: equipos "compatibles"

Estos son los modelos de iPhone que son compatibles con el lienzo para limpiar pantallas que lanzó Apple:

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro

Para los iPad, estos son los modelos compatibles con el paño de Apple:

iPad mini (6th generation)

iPad mini (6th generation)

Y finalmente estos son los modelos de iMac y Macbook compatibles con el trapo limpia pantallas de Apple:

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (M1, 2020)

iMac Pro (2017)