Apple saca un servicio de suscripción que da acceso a más de 100 videojuegos

(EFE).- Apple anunció este lunes un nuevo servicio de suscripción para videojuegos, Apple Arcade, que permitirá a los usuarios pagar una cuota cerrada para acceder a más de 100 juegos electrónicos disponibles en la App Store.

De esta manera, los "gamers" podrán suscribirse al servicio para acceder a la cartera completa de videojuegos de la empresa sin tener que pagar por cada título que quieran probar, tendrán acceso inmediato a los nuevos juegos que salgan en la tienda digital y podrán descargarlos para jugar sin conexión a internet.

En este sentido, Apple Arcade difiere de Stadia, el servicio de videojuegos en "streaming" presentado por Google la semana pasada y que permite jugar en la "nube", sin necesidad de poseer una videoconsola en concreto ni tener que descargar el videojuego.

El nuevo servicio de Apple estará disponible a partir del próximo otoño e incluirá títulos de empresas productoras de videojuegos como Konami, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Cartoon Network, Sega y Lego, además de creaciones de Will Wright, inventor de SimCity.

Por el momento, la empresa de Cupertino (California, EE.UU.) no ha detallado cuál será el precio de la suscripción.

Apple Arcade estará disponible para iPhone, iPad, ordenadores Mac y Apple TV, y el consejero delegado de la compañía, Tim Cook, explicó que quieren aprovechar la buena marcha de las ventas de videojuegos en la App Store, de donde "más de 1.000 millones de personas" han descargado un juego en algún momento.

Entre los títulos que formarán parte del nuevo servicio destacan "Where Cards Fall", "The Pathless", "LEGO Brawls", "Hot Lava", "Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm", "Beyond a Steel Sky", "Mr. Turtle", "Frogger in Toy Town", "Lega Arthouse, Cardpocalypse", "No Way Home", "Down in Bermuda", "The Bradwell Conspiracy", "Projection: First Light", "Lifelike", y "Sayonara Wild Hearts".

En cuanto al desarrollo de nuevos juegos, Apple indicó su intención de implicarse en el proceso, aunque por el momento todavía no creará su propio estudio de producción.