Aprende inglés con sólo ver Netflix

Aprender nuevos idiomas es de los requerimientos más importantes para el trabajo o escuela; el saber otro idioma te da un plus. Sin embargo, a veces por falta de tiempo o de dinero no se puede pagar un curso de inglés, pero no te preocupes más ya que hay una nueva forma de aprender un nuevo idioma y de la manera más divertida.

Podrás olvidarte de esas horas en un salón de clases, las cuales en ocasiones pueden llegar a ser pesadas. Ahora con sólo ver Netflix podrás aprender inglés y nada mejor que disfrutando de tus series o películas favoritas.

Aprender inglés será más divertido y sencillo, ya que solamente necesitarás tiempo para ver tus programas favoritos.

Pero, ¿cómo puedes hacerlo?

Muy sencillo, sólo necesitas tener instalado Google Chrome y descargar en Chrome Web Store la aplicación Fleex for Netflix, la cual te muestra subtítulos en ambos idiomas, en inglés y en español. De este modo sabrás cómo son las expresiones en otro idioma.

Asimismo, la aplicación te permite establecer tus objetivos de aprendizaje y el nivel deseado para que los subtítulos sean comprendidos en su mayoría. También brinda la herramienta de consultar palabras o expresiones que no entiendas en tiempo real.

Así que ahora ya conoces una nueva manera de aprender inglés con solo ver tus series y películas favoritas de Netflix.