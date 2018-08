Así es la nueva herramienta que usa Facebook para calificar a algunos usuarios en una "escala de confiabilidad"

"Me encanta", "me divierte", "me entristece"... los tradicionales "me gusta", "comentar" y "compartir" de Facebook tendrán ahora una nueva herramienta.

Se trata de una "escala de confiabilidad" del 0 al 1, que la red social confirmó que comenzó a utilizar para puntuar a algunos de sus miembros.

De acuerdo con el editor de tecnología de la BBC, Leo Kelion, la red social asegura que la herramienta fue desarrollada para ayudar a manejar las "noticias falsas" en su plataforma, aunque se ha negado a revelar cómo se calcula el puntaje o los límites de su uso.

La existencia de la herramienta de evaluación fue reportada inicialmente por The Washigton Post y la BBC tiene conocimiento de que en pincipio solo el " equipo de desinformación " de Facebook (el que controla la difusión de "noticias falsas") hace uso de la medición.

"Lo que estamos haciendo en realidad es que desarrollamos un proceso para protegernos contra las personas que marcan indiscriminadamente las noticias como falsas e intentan jugar con el sistema", explica un portavoz de la red social a la BBC.

"La razón por la que hacemos esto es para asegurarnos de que nuestra lucha contra la desinformación sea lo más efectiva posible", añade.

La revelación

El informe de The Washington Post se basó en una entrevista con la ejecutiva de Facebook, Tessa Lyons, sobre la batalla de la plataforma contra las "noticias falsas".

Lyons explicó que la herramienta había sido desarrollada para mejorar un esquema de verificación de hechos iniciado en 2016 .

Este mecanismo permite que las publicaciones que los usuarios de Facebook señalan como falsas sean enviadas a terceros para decidir si deberían aparecer en el muro de los usuarios.

Para que el sistema sea más eficiente, añadió la ejecutiva, su equipo quería saber quiénes de entre los señalados eran dignos de confianza.

" La gente a menudo informa cosas con las que simplemente no están de acuerdo ", agregó.

La BBC entiende que este resultado se calcula, en parte, al correlacionar los informes de noticias falsas con las decisiones finales de los verificadores de datos independientes.

Entonces, alguien que hace una sola queja que está justificada obtiene una puntuación más alta que alguien que presenta muchas quejas, pero que no se consideran como justificadas.

"Automatizado y opaco"

Facebook está lejos de ser la primera empresa de tecnología en calificar a sus usuarios.

Uber introdujo desde hace tiempo una herramienta para evaluar a sus clientes a partir de una evaluación del conductor, que también es calificado.

El cofundador de Twitter, Ev Williams, reveló también en 2010 que otorgaba a los usuarios un " puntaje de reputación " secreto para ayudarlos con recomendaciones de a qué miembros seguir.

El Estado chino también está probando un sistema en el que los ciudadanos reciben un puntaje de "crédito social" basado en una combinación de su comportamiento en línea y en la vida real.

Sin embargo, un experto consultado por la BBC considera que el uso de Facebook de un sistema de puntuación " automatizado y opaco " suscita preocupaciones particulares.

"No es de sorprender que Facebook quiera evaluar la credibilidad de sus usuarios, considerando cómo algunos de ellos son muy sospechosos o crédulos o cómo deliberadamente desinforman a los demás", explica Bernie Hogan, del Instituto de Internet de Oxford.

AFP Uber también utiliza una herramienta para calificar a los usuarios y los conductores.

"Pero consideremos la analogía de nuestra calificación crediticia: en muchos países, podemos verificar nuestro puntaje de crédito de forma gratuita; por el contrario, la confiabilidad de Facebook no está regulada y no tenemos forma de saber cuál es nuestro puntaje o cómo disputarlo", señalo.

De acuerdo con el especialista, las preocupaciones aumentan si tenemos en cuenta que "Facebook no es un actor neutral" y "tiene la intención de administrar una población con fines de lucro".

Pero Hogan no es el único en mostrar sus reticencias con esta herramienta.

Ailidh Callander, un abogado de Privacy International, consideró que "este es otro ejemplo más de cómo Facebook usa los datos de las personas de forma que no esperan que se usen sus datos", lo que, en su criterio, debilita aún más la confianza de las personas en la red social.

" Facebook simplemente debe aprender algunas lecciones difíciles y comenzar a ser transparente y responsable sobre cómo usan los datos de las personas para perfilar y tomar decisiones ", consideró.

No está claro si el sistema de puntuación se aplica a los ciudadanos de la Unión Europea (UE).

Pero Facebook debe cumplir con el recientemente introducido Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

"Según las nuevas leyes de protección de datos, las organizaciones que prestan servicios a personas en Reino Unido y la UE deben ser transparentes con los clientes sobre cómo se usa la información personal y qué datos se tiene sobre ellos", explica a la BBC una portavoz de la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido.

"Esto incluiría la forma en que los datos se procesan detrás de escena, cómo se perfilan y la forma en que funcionan los algoritmos para impulsar ese procesamiento".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.