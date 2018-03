Así se puede mejorar la seguridad de las redes sociales

Nada es infalible

Crímenes masivos

Son muchas las formas en que los cibercriminales pueden acceder a cuentas privadas, y la popularidad de las redes sociales y la información sensible que los usuarios suelen publicar en ellas las vuelven un objetivo atractivo.Rodrigo Diez, director ejecutivo de la consultora digital TVOConverger, enfatiza: "La protección de los datos es igual de importante que cuidar tu billetera, porque te pueden hacer el mismo daño"."Si alguien entra a tus perfiles puede saber cosas de ti, de tu familia, ver fotos, claves de correo, y quedas muy expuesto -agrega-. Por ejemplo, puedes ser víctima fácil de un cuento del tío".A juicio de Linda Rodríguez, abogada especialista en derecho informático en Pallavicini Consultores, "ninguna red social destaca por tener mejor protección, y muchas veces los usuarios publican información de carácter sensible o privada, sin saber que al hacerlo pierden el control sobre esta".Tener contraseñas complejas, diferentes en cada cuenta -para que si el ciberdelincuente roba una, no pueda acceder fácilmente a las demás- e ir cambiándolas periódicamente es uno de los consejos más frecuentes y útiles, pero no es infalible.Álvaro Posada, administrador del Cono Sur y el Caribe de Panda Security, afirma a "El Mercurio" que no es posible alcanzar una seguridad total, pero hay prácticas que reducen las probabilidades de ser vulnerado."Primero, antes de subir una selfie hay que comprobar que no haya nada a nuestras espaldas que revele información sensible y que no mostremos las huellas digitales, porque pueden copiarlas".Y agrega: "Hay que evitar usar extensiones (aplicaciones que agregan funciones o personalización a los navegadores) que nos pidan claves o datos personales para funcionar. Y si en un sitio web ofrecen facilitar el registro usando cuentas de redes sociales, no hay que ceder a la tentación".Para él es imprescindible tratar los enlaces que llegan a las redes sociales con precaución. "Pueden traer virus o troyanos (que entran al sistema y roban contraseñas y otros datos)", explica."Dentro de los riesgos más conocidos por este tipo de engaños se encuentran la extracción de direcciones de e-mail , el envío de publicidad indeseada y el robo de contraseñas", explica Rodríguez. Como protección, un antivirus puede ser de gran utilidad mientras se mantenga actualizado.En los teléfonos móviles también se recomienda instalar uno, porque, según el analista de seguridad en Kaspersky, Santiago Pontiroli, "estos son un blanco muy deseable, al tener acceso a una gran cantidad de información del usuario y no encontrarse tan protegidos, ya sea por desconocimiento, falta de actualizaciones o creer que no tiene valor para un atacante".Diez recomienda incluso invertir en antivirus y no quedarse con versiones gratuitas. "Es como pagar la isapre o las cotizaciones para mantener tu información importante protegida", asegura.Cuando todas estas medidas son insuficientes, queda un último recurso. "Cualquier acceso a una cuenta sin autorización del dueño puede ser denunciada bajo la ley de delitos informáticos", sentencia la inspectora de la Brigada de Cibercrimen de la PDI, Mirtha Schilling.El año pasado, LinkedIn reconoció que 117 millones de contraseñas fueron robadas, para luego ser vendidas y, de acuerdo con el último reporte de ciberseguridad anual de la empresa Cisco Security, en 2016 los links maliciosos en Facebook fueron la tercera amenaza digital más común, mientras que el robo de contraseñas ocupa el décimo lugar.Pontiroli afirma que los cibercriminales se aprovechan de la confianza entre los usuarios y, según sus encuestas, "un 26% responde que no dudaría en hacer click en un enlace enviado por un amigo, sin preguntar lo que es ni considerar la posibilidad de que la cuenta del remitente haya sido hackeada".