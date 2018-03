Bélgica ensaya implantación de microchip bajo la piel

Lee también

La sociedad belga de marketing digital Newfusion ha sido la primera en autorizar la implantación de un microchip bajo la piel a sus empleados, para que sea utilizado a manera de llave de identificación para abrir y cerrar las puertas de las instalaciones y tener acceso a sus computadoras y al sistema operativo de la empresa, según informó el periódico alemán Deutscher Welle (DW)Hasta el momento, han sido ocho trabajadores los seleccionados para esta prueba en la localidad de Malinas, al norte de Bélgica. Esta sería la prueba piloto para la futura adopción de esta medida en el país europeo, la cual buscan extender hacia toda Europa y América Latina. El objetivo es que esa tecnología subcutánea, que se coloca entre el índice y el pulgar, reemplace a las habituales tarjetas de identificación."Nadie está obligado. Se trata de un proyecto lúdico. La idea proviene de un empleado que a menudo se olvidaba su tarjeta", explicó el director de Newfusion, Vincent Nys, quien consideró que en términos de invasión de la privacidad "un iPhone es diez veces más peligroso que un chip". Los trabajadores que no quieran someterse al implante, al que los hombres son más receptivos que las mujeres en el caso de Newfusion, pueden utilizar un anillo que cumpla la misma función."La tecnología hace más fácil nuestra vida cotidiana. No hay que tenerle miedo, basta con probarlo", agregó Nys, quien explicó que "el chip dispone de una memoria que permite insertar tarjetas de visita" que permite volcar los datos de contacto a un teléfono inteligente de manera inmediata. Se trata de un avance tecnológico que experimentó en 1998 el científico británico Kevin Warwick, cuyo prototipo se puede contemplar en el Museo de Ciencia de Londres.El desarrollo de este tipo de implantes ha generado recelos, por las dudas que suscita en términos de privacidad como por los posibles riesgos para la salud que pudieran entrañar, como se recoge en un informe de la Asociación Médica de Estados Unidos con fecha de 2007. "Si clamas ser tecnológicamente innovador, por qué no empezar con uno mismo?", reflexionó Nys.