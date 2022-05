Bill Gates: "Hace poco salí a la calle y algunos me gritaron que los estoy rastreando, ¡qué cosa tan horrible!"

BBC Bill Gates y la periodista Mishal Husain durante una entrevista en el programa Today de la BBC, este jueves

Bill Gates es desde hace tiempo un defensor de las vacunas, pero algunos seguidores de teorías conspirativas creen que las usa para rastrear a la gente - y hasta se lo gritan por la calle-, "lo cual es algo horrible".

Así dijo el magnate de Microsoft este jueves en una amplia entrevista con el programa Today de la BBC, donde también afiirmó que las conspiraciones sobre él son "una locura".

También dijo que conocer a Jeffrey Epstein fue un "error" y habló sobre las críticas de Elon Musk hacia él.

Bill Gates era hasta hace poco la persona más rica del mundo. Ese título lo ostenta ahora Elon Musk. Pero no se llevan bien entre ellos.

La semana pasada, Musk acusó a Gates de "acortar" las acciones de Tesla, una manera de ganar dinero apostando a que una empresa perderá valor. Musk también tuiteó insultos pueriles hacia Gates en Twitter.

"No hay necesidad de que él sea amable conmigo", dijo Gates.

Musk argumentó que vender en corto las acciones de Tesla, su empresa de autos eléctricos, quebranta la filantropía ambiental de Gates.

Cuando se le preguntó específicamente si había apostado contra Tesla, Gates respondió: "Eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Tengo formas de diversificar".

Además, rechazó la idea de que reducir las acciones de Tesla fuera perjudicial para el medio ambiente.

"La popularidad de los autos eléctricos conducirá a una mayor competencia para vender esos autos. Por lo tanto, existe una diferencia entre la adopción de autos eléctricos y el hecho de que las empresas se vuelvan infinitamente valiosas".

Musk presentó recientemente una oferta para comprar Twitter que fue aceptada por el directorio de la compañía.

Cuando se le preguntó qué pensaba sobre el trato, Gates dijo: "Supongo que es posible que Twitter sea peor (con Elon Musk). Pero también podría ser mejor... Así que mi actitud es la de esperar y ver qué pasa".

"Las vacunas salvan vidas"

A Gates le interesan especialmente las redes sociales, no porque a través de ellas haya ganado millones de dólares, sino porque se ha convertido en el centro de teorías de la conspiración.

Durante mucho tiempo, ha sido un defensor de las vacunas y ha invertido miles de millones de dólares en programas de inoculación en todo el mundo.

Esa prominencia lo ha convertido en objeto de afirmaciones extrañas e infundadas de que está tratando de rastrear a las personas a través de las vacunas. Muchas de las teorías se han promovido en las redes sociales, sobre todo durante la pandemia.

"De alguna manera, casi te tienes que reír porque es muy loco", dice.

Sean Gallup/Getty Images Las conspiraciones contra Bill Gates por sus inversiones en vacunas han dado la vuelta al mundo

"Quiero decir, ¿realmente querría yo rastrear a la gente? Gasto miles de millones (de dólares) en vacunas, no gano dinero con ellas; las vacunas salvan vidas".

Gates también dijo que los teóricos de la conspiración le habían lanzado gritos por la calle.

"Estuve en público recientemente y algunas personas me gritaron que los estoy rastreando. Eso es algo horrible".

Gates y su esposa Melinda French Gates anunciaron que se divorciarían el año pasado. La pareja creó la Fundación Bill & Melinda Gates, una de las organizaciones benéficas más grandes del mundo. Estuvieron casados durante 27 años.

"Mi vida es muy diferente. Mis hijos se fueron de la casa, el último se fue a la universidad hace un año. El divorcio es muy duro. Fue un año difícil", dijo.

El matrimonio terminó con reportes de que Gates tuvo una aventura extramatrimonial. En marzo, Melinda Gates dijo que cuestionó por qué su marido se había reunido con el financiero caído en desgracia y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"No me gustó que tuviera reuniones con Jeffrey Epstein, no. Se lo dejé claro", dijo Melinda Gates a CBS en marzo.

Cuando la BBC le preguntó a Gates por esas reuniones con Epstein, dijo que fueron "un error".

"Cometí un error al reunirme con Jeffrey Epstein. Tal vez sus instintos [de Melinda] al respecto eran más agudos que los míos".

"Cualquier reunión que tuve con él podría verse casi como una aprobación de su mal comportamiento. Así que eso fue un error".

