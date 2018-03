Blackberry vuelve con un teléfono con teclado clásico

Lee también

La marca Blackberry presentó en Barcelona un nuevo teléfono con teclado clásico llamado "KEYone", con el que quiere recuperar posiciones en la carrera por el competitivo mercado los smartphones.El modelo es el primero que lanza Blackberry desde que la empresa dejó el desarrollo y la producción de los teléfonos completamente en manos de la firma china TCL.Al igual que las últimas Blackberrys lleva el sistema operativo Android de Google y ya no el propio de la compañía.Gracias a un software especial el "KEYone" es "el teléfono Android más seguro del mercado", afirmó el director ejecutivo de TCL, Nicolas Zibell, poco antes del inicio de la feria Mobile World Congress en Barcelona, que será inaugurada hoy y abre sus puertas al público el lunes.TCL es conocida por ser la fabricante de los smartphones de la marca Alcatel. Las Blackberry son para los chinos una opción para ganar nuevos segmentos de mercado, ya que la marca sigue apostando sobre todo por el tema de la seguridad para empresas en sus aparatos, indicó Alex Thurber, gerente de firma canadiense que fue pionera en smartphones.Entre las novedades está que cada tecla se puede utilizar para abrir de manera directa una aplicación, por ejemplo "F" para Facebook. Como en los modelos más recientes el teclado es además sensible al tacto y puede ser usado por ejemplo para pasar páginas con un gesto.Blackberry fue clave en el inicio de la era de los smartphones, pero con el auge de los teléfonos de pantalla táctil fue perdiendo mercado. El presidente ejecutivo de la firma, John Chen, especializó la compañía para el uso en empresas con software y servicios específicos pero finalmente abandonó el desarrollo propio de los teléfonos al no conseguir sacarla de los números rojos.Los analistas consideraron que el principal riesgo de TCL y Blackberry con el nuevo "KEYone" es su precio bastante alto de 599 euros, en vista de que las características técnicas son intermedias. La fecha de lanzamiento fue fijada para abril.