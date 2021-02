Clubhouse: ¿qué es esta aplicación y cómo se obtiene una invitación?

BBC Clubhouse se destaca de otras apps por la falta de texto, imágenes y videos: la aplicación es solo de audio.

Han pasado casi cuatro años desde el lanzamiento global de TikTok, así que, como era de esperar, es hora de la próxima gran aplicación de redes sociales.

A menos de un año de su lanzamiento, Clubhouse ya cumple con los requisitos para ser la app de la que todos hablan.

Gran publicidad, usuarios superfamosos, controversias, prohibiciones y una cuantiosa valoración (a pesar de que no genera dinero).

Te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Por qué debería importarme?

Clubhouse está generando interés en todo el mundo, desde Estados Unidos (donde comenzó) hasta China, Brasil y Turquía. Estés donde estés, probablemente oirás hablar de Clubhouse pronto.

Algunas de las personas más ricas y famosas del mundo ya tienen sus nombres en la aplicación: desde Elon Musk (el fundador de Tesla y SpaceX) a Mark Zuckerberg (el creador de Facebook), los raperos Drake y Kanye West y la estrella de los medios Oprah Winfrey.

Inevitablemente, esta oleada de fama ha generado interés financiero: el diario británico Financial Times asegura que inversores de riesgo ya están valorando a Clubhouse en más de US$1.000 millones.

Es una cifra sorprendente para una aplicación que actualmente no tiene forma de generar dinero.

¿Cómo funciona Clubhouse?

Lo que hace que Clubhouse se destaque es la falta de texto, imágenes y videos: la aplicación es solo de audio.

Además, todo sucede en vivo, en tiempo real.

Reuters Elon Musk, el billonario fundador de Tesla y SpaceX, es usuario de Clubhouse.

Puedes iniciar una sala virtual o unirte a una en la que estén hablando otras personas.

Generalmente, solo un cierto número de personas puede hablar. Todos los demás solo tienen la opción de escuchar. Pero pueden levantar la mano y pedir que les permitan hablar.

Dentro de la aplicación las conversaciones no se graban ni están disponibles para ser reproducidas más tarde, por lo debes captar todo a medida que sucede.

Para asegurarte de no perderte algo puedes seleccionar los temas que deseas seguir y recibirás notificaciones cuando alguien comience a hablar sobre algo que te interesa.

¿Qué tiene de bueno?

El formato de audio le da a Clubhouse la intimidad de un podcast o un programa de radio.

Elon Musk también cree que la aplicación evita lo que describió como un "cambio de contexto" que, según él, es un "asesino de la mente".

Las palabras de Musk, según quienes intentaron descifrarlas, serían una forma complicada de decir: "No hay una actualización de noticias cada 10 segundos con imágenes de gatos que te distraen, así que puedes concentrarte en un tema".

Y aunque muchas personas solo usan la aplicación para hablar con sus amigos, la presencia de grandes nombres como Musk significa que puedes escuchar a los famosos e influyentes charlando casualmente como si estuvieras con ellos en una misma habitación.

Reuters Clubhouse creció en popularidad en China, pero en febrero fue prohibida por las autoridades.

Una ventaja posiblemente imprevista es que, al ser una aplicación nueva, ha logrado evitar las restricciones que algunos gobiernos impusieron a las grandes plataformas de redes sociales existentes.

Clubhouse estaba disponible en China, donde la mayoría de las aplicaciones de redes sociales estadounidenses como Twitter y Facebook están prohibidas.

El sitio de noticias Quartz informó que los usuarios chinos de Clubhouse estaban "usando este espacio para hablar sobre temas que de otro modo serían censurados... como la democracia". Pero a principios de febrero las autoridades chinas también prohibieron esta aplicación.

En muchos otros países Clubhouse se ha vuelto popular entre activistas.

Suena bien... ¿puedo descargar la aplicación?

No. Para empezar, no está disponible en Android, por lo que si tienes un teléfono con ese sistema operativo en tu bolsillo, no podrás usar Clubhouse por ahora.

Pero aún si tuvieras un iPhone no basta con simplemente ir a la App Store y descargar la aplicación.

Reuters Para unirte a Clubhouse debes tener un iPhone.

Actualmente sólo puedes ingresar a Clubhouse por invitación. Tendrás que esperar hasta que alguien te invite a unirte al club, y los usuarios existentes sólo pueden enviar al principio dos invitaciones.

Pero esto no significa que no podrás sumarte a Clubhouse pronto.

Facebook es ahora un gigante mundial con más de 1.500 millones de usuarios, pero en sus inicios solo estaba disponible para unos pocos miles de estudiantes de universidades de élite de Estados Unidos.

Incluso algo tan cotidiano como la plataforma de correo electrónico de Google, Gmail, fue una vez solo por invitación, antes de que también superara los 1.500 millones de usuarios.

¿Y las desventajas?

Las salas virtuales están limitadas a un máximo de 5.000 participantes, por lo que si alguien muy popular está hablando es posible que no tengas la oportunidad de ingresar.

Además, como casi todas las aplicaciones de redes sociales de la historia, Clubhouse ha generado dudas en materia de privacidad.

La aplicación registra temporalmente todas las conversaciones, según asegura, "únicamente con el propósito de respaldar posibles investigaciones de incidentes", y luego las borra.

Pero sólo Clubhouse decide si un audio se mantiene a largo plazo. A muchas personas les molesta que los términos y condiciones de la app impidan a los usuarios grabar sus propias conversaciones.

Algunos críticos también se preguntan qué acceso tiene la aplicación a los contactos telefónicos de quienes se unen.

Getty Images El formato de audio le da a Clubhouse la intimidad de un podcast o un programa de radio.

¿Será la próxima gran aplicación?

Posiblemente. Clubhouse solo tiene dos millones de usuarios activos pero ha estado creciendo rápidamente desde su lanzamiento en 2020.

Sin embargo, las redes sociales son un negocio difícil y Clubhouse parece ser simplemente una buena idea sin trucos técnicos patentados.

Esto significa que sus competidores pueden copiarla fácilmente, un problema que Snapchat conoce bien.

Su novedad de postear fotos o videos que desaparecen fue copiada en forma implacable por Instagram, y esto afectó el crecimiento de usuarios de Snapchat.

Pero con su formato de chat de audio que ofrece algo diferente a casi todas las demás plataformas de redes sociales, Clubhouse bien podría despegar.

