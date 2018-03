Cofundador deWhatsApp:"Es hora de eliminar Facebook"

Brian Acton, cofundador de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, recomendó

recientemente a la comunidad web desinstalar Facebook, después del escándalo de Cambridge Analytica y las investigaciones sobre el robo de datos de más de 50 millones de usuarios de la plataforma.

“Ha llegado el momento de eliminar Facebook”, aseguró en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

Recientemente los diarios The Observer y The New York Times publicaron que la empresa Cambridge Analytica tuvo acceso no autorizado a millones de perles de Facebook y utilizó esa información para, supuestamente, crear anuncios políticos personalizados e influir en las elecciones presidenciales de 2016 en EU.

Por su parte, Facebook aseguró que fue “engañada” y se declaró “escandalizada” por las ltraciones. Debido a este hecho, surgió un movimiento llamado “Delete Facebook”, difundido a través de Twitter bajo el hashtag #DeleteFacebook en el que cada vez más va ganando adeptos. Su mensaje es el de instar a los ciudadanos a borrar sus perfiles de la red social en protesta por los acontecimiento