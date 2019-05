Cómo escribir un asunto de correo que nadie podrá ignorar

El correo electrónico es herramienta fundamental en trabajos y diversas actividades. Pero esta vía de comunicación, usada cuando se requiere de un canal formal, puede no ser efectiva cuando no cumple su objetivo y no llega a ser siquiera abierto.

O quizá los destinatarios no tengan otra alternativa que leerlo, pero con estas técnicas lo harán con un mayor entusiamo.

Para aumentar las posibilidades de lectura, businessinsider.com orienta cómo redactar la primera línea visible de los correos electrónicos. Así, la posibilidad de que sus mensajes tengan impacto es prácticamente garantizada.

1. Inicie con un verbo de acción.

Con esta clave atrapará la atención del o los destinatarios. "Transformemos el sistema de distribución" será más atrativo que "Propuesta de mejora para el sistema de distribución".

2. Use etiquetas.

Si el mensaje lo amerita, antes de escribir el asunto agregue etiquetas que harán que su mensaje sea irrestible. "[Urgente]" o "[Lo que hemos esperado]" son opciones. Este recursos debe ser ocasional para que no pierda impacto.

3. Recurra a los números.

El cuerpo del correo puede escribirse en formato de lista. Enumerar el contenido hace que sea más fácil de asimilar y recordar. Por este motivo es que el formato de lista es popular en notas en internet. Entonces, "Los 7 cambios que implementaremos en contabilidad" sería un buen asunto de correo.

4. Busque una conexión.

Si conoce de un lazo que lo une con el o los destinarios, eche mano de él. Si fueron compañeros de estudios, hay un amigo en común, son del mismo país o ciudad ahí tiene una oportunidad que no debe dejar pasar. Además demostrará su interés en conocer o investigar a quienes les escribe.

5. Cumplido sincero.

En caso de conocer y gustar del trabajo de la persona a la que se dirige puede hacer una referencia en el asunto de su correo: "Felicidades por la charla de la semana pasada" o "El diseño de la publicación es muy bueno".

6. El nombre de la otra persona.

A las personas les resulta dulce escuchar —o leer— su propio nombre, sostuvo en un libro Dale Carnegie. Que use el nombre en el asunto aumenta las posibilidades de que el mensaje sea abierto... y si lo usa en el cuerpo del mensaje ayudará a mantener la atención en lo que expone.

7. Ponga una fecha.

Puede considerarse un incentivo o un método de presión suave. Pero si usted escribe una fecha en el asunto comprometerá a quien recibe el correo: "Respuesta necesaria para antes del 10 de mayo" o redactar "Esta oportunidad vence el 11 de julio" podría ser efectivo. Todo depende si se ajusta a la naturaleza de su nota.