Cómo los AirPods se convirtieron en un fenómeno cultural

Tomar un producto existente en el mercado, ofrecer un diseño único de calidad y una interfaz de uso agradable y simple para todos. Los productos de Apple simplemente funcionan. Por otro lado, su nivel de éxito convierte sus productos en íconos culturales. Se recordarán de las campañas publicitarias que solo mostraban siluetas escuchando música con unos cables blancos. Sin necesidad de mostrar más que esos cables todos sabían que era un iPod.

Quince años después, Apple introduce los AirPods, sus audífonos inalámbricos. Nuevamente, no fueron los primeros en introducir este tipo de audífonos, ya existían en el mercado otros similares, pero si fueron los primeros en ofrecer un diseño de calidad y una experiencia de uso simple y robusta. Con las versiones actuales de Bluetooth no es posible transmitir a dos dispositivos a la vez, esto obliga a que los audífonos "True Wireless", los que además de no tener cable hacia el dispositivo no lo tienen entre ellos, a sincronizar la música de un auricular al otro. Esto crea múltiples problemas de interferencia y fallas. Los AirPods redujeron al máximo estos problemas.

Introducidos al mercado a un precio de $159, muy raro en Apple, no fueron el producto más caro en el mercado y para los estándares de ellos, se consideró, incluso "barato".

Al inicio fueron criticados por su forma extraña y por parecerse demasiado a sus EarPods, su versión alámbrica, los críticos dijeron que solo les habían cortado los cables.

Rápidamente esto quedó en el olvido después de vender en 2017 más de 14 millones de unidades, y en 2018 al menos 35 millones. A la fecha Apple ha vendido más de 50 millones de unidades y se estima que tienen más del 50% del mercado de audífonos inalámbricos. Por supuesto, ahora las campañas publicitarias pasaron a mostrar modelos contorsionándose y bailando con dos palillos blancos en sus orejas y otro fenómeno cultural nació, esta vez con un tamaño que pocos imaginan.

Para tener una idea de su tamaño de mercado, si los AirPods fueran una compañía separada, 50 millones de unidades vendidas a $159 son $8 mil millones, eso equivaldría a la empresa número 384 de las Fortune 500, por encima de Motorola y AMD. El crecimiento en ventas es del 50% anual y aunque por el momento su contribución es menor al 4% del total de ingresos de Apple, su estrategia de diversificación marcha viento en popa, sobre todo, considerando que los AirPods han tenido un efecto desencadenante en el resto de "Wearables" de Apple.

El pasado mes de Octubre Apple lanzó su nuevo modelo AirPods Pro, más pequeños, con tecnología de cancelación de ruido, esto es la capacidad de filtrar sonidos del exterior. Esto se logra con un par de micrófonos (uno hacia afuera y otro hacia adentro) que miden y se adaptan al ruido ambiental 200 veces por segundo. No son los mejores audífonos en este aspecto, pero sí los más pequeños con esta tecnología. Con la cancelación activada, los AirPods pierden solo 30 m de batería en comparación al anterior modelo lo cual es impresionante. Sin la activación duran igual, pero con un tamaño considerablemente más pequeño. Los AirPods pro cuestan $249 y ya incluyen la carcasa con carga inalámbrica.

El pasado diciembre los AirPods estaban en todas las listas de regalos más deseados y antes de Navidad ya estaban agotados con fecha de entrega hasta enero. Solo en "Black Friday y Cyber Monday" se estima que vendieron, al menos, 3 millones de unidades.

Los AirPods son el segundo producto más vendido de Apple en la historia y el de mayor crecimiento actual, y ciertamente, son un estatus y símbolo para las generaciones "Millennials y Centennials".