Cómo me sentí al convertirme en un meme

David Wilkinson Patrick y Lucia no imaginaron que terminarían protagonizando un meme.

Cuando entras en una discoteca nunca sabes lo que va a ocurrir.

Puede que solo quieras bailar un rato con tus amigos o tal vez conocer a alguien interesante. Pero lo más seguro es que no esperes convertirte en un meme.

Eso fue lo que le ocurrió a Patrick Richie y Lucia Gorman cuando salieron una noche de fiesta en Edimburgo (Escocia, Reino Unido).

Lucia no parecía muy impresionada con lo que Patrick le estaba susurrando al oído , probablemente, para que pudiera entender lo que decía pese a la música a todo volumen. Y la instantánea que capturó ese momento se hizo viral.

La BBC habló con los dos jóvenes de 18 años sobre qué sintieron al verse convertidos en un meme y sobre lo que se dijo sobre la imagen.

Pero primero echemos un vistazo a lo que ocurrió en la web.

Tenemos referencias a animales...

"¿Cómo te dejaron llevar un erizo?", dice este tuit con más de 80.000 likes .

...a la cultura pop....

"Es un solo un guardaespaldas. El Guardaespaldas de la película de los 90".

. .. al mansplaining político ... (el hábito de los hombres de explicar cosas a las mujeres en tono condescendiente)

"De hecho, 90 de los diputados que forman la Cámara de los Lores *son* elegidos", dice este otro tuit.

... a la historia universal ...

"Sí... así que, en última instancia, las mismas políticas que Gorbachov esperaba que traerían cosas como el cambio radical en la Unión Soviética, en realidad terminaron acelerando su destrucción final, ¿sabes?"

... y al Festival de Eurovisión .

"Nadie vota por nosotros porque es político. Si hubiéramos enviado a (la cantante británica) Adele, habríamos obtenido puntos nulos".

Ya saben, los temas habituales que puede dar de sí una salida nocturna.... O tal vez no.

En cualquier caso, todas las bromas giraban en torno a que Lucia parecía ser la víctima de una atención no deseada.

Cuando la BBC le preguntó a Patrick sobre esa cuestión, respondió bromeando: "Eso no me deja en muy buen lugar, ¿no creen?"

En realidad, ambos fueron juntos a la escuela y no se habían visto durante un tiempo. La ahora famosa foto fue tomada cuando se estaban poniendo al día.

Lucia admite que estaba cansada y lista para irse a su casa, lo cual explicaría su expresión.

"No sé qué era lo que me estaba contando pero, sin duda, no me interesaba mucho", explicó la joven. "Probablemente estaba deseando irme a dormir".

Ninguno de los dos supo de la existencia de la foto hasta que se hizo viral .

Fue tomada por David Wilkinson, un fotógrafo que trabajaba en la discoteca para un evento con Jack Fowler, del reality show inglés "Love Island".

"Cuando tomé la foto, fue solo un rápido clic antes de irme a casa", le contó a la BBC.

"No me gusta tomar fotos solo de gente sonriendo. Me gusta fijarme en los pequeños detalles. Así que cuando vi esta imagen pensé que tenía que ser publicada ".

"El día que se hizo viral era mi cumpleaños, pero recibí más mensajes sobre la foto que felicitaciones. Fue bastante raro".

Lucia, una estudiante de la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, Escocia, dice que trabaja como relacionista pública para el club donde se tomó la foto, pero asegura que no fue una estrategia publicitaria.

"Entiendo que algunas personas piensen eso, pero quienes publicaron los tuits no tienen nada que ver con la discoteca".

¿Qué aprendieron de la experiencia?

"Probablemente, no habría llevado esa camisa si hubiera sabido que la foto iba a hacerse viral", dice Patrick.

Lucia dice que se alegra de haberse maquillado esa noche, aunque no tanto de no haberse aplicado correctamente el bronceado. Incluso sus abuelos han visto la foto: "Es todo bastante cómico", asegura.

Patrick, en cambio, dice que le parece muy extraña toda esta atención , aunque no se sintió muy ofendido.

Pero, ¿qué hacer si no quieres ser parte de un meme?

Getty Images ¡No entres en pánico!

Normalmente, si la imagen es "accesoria" (a otra que alguien se tomó) o si estás en un lugar público , no hay mucho que puedas hacer, sobre todo si ejerces un cargo público. En ese caso, tampoco podrás impedir el uso de la imagen para caricaturas (o memes).

Pero eso puede cambiar según la naturaleza de la foto.

Por ejemplo, si alguien te toma una foto mientras estás desnudo en la playa y la publica en internet, puede que se considere "una lesión a la dignidad de la persona" o incluso de una "injuria". Sobre todo si tu cara aparece al descubierto.

Puedes dar estos pasos:

Busca al propietario del dominio y pídele que reitre la imagen (usa sitios como Whois.net para encontrarlo). Denúncialo a la policía (al departamento de delitos informáticos) Conoce la ley : ¿qué delitos se violaron y por qué?

Fuentes: página web de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de Estados Unidos (DMCA) /S ervicio del Defensor del Internauta de la Asociación de Internautas de España.

