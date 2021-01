Cómo tener un chat contigo mismo en WhatsApp y cuán útil puede serte.

Cuando inició la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en 2009, solo se limitaba al intercambio de mensajes entre dos personas, pero poco a poco fue creciendo y ahora es una herramienta de comunicación indispensable para todos.

Desde crear grupos, mandar audios, fotos, y archivos, esta app de mensajería ha facilitado cada vez más la comunicación y ahora con esta "función oculta", se volverá aún más necesario para nuestro día a día.

Se trata de la opción de mandar mensajes a nosotros mismos, aunque parezca inútil o algo muy forever alone, en realidad resulta muy práctico para guardar registro de datos importantes.

Para qué sirve

Tiene varias funciones, una de ellas es usar el chat con nosotros mismos como un bloque de notas para anotar datos importantes, algún recordatorio o guardar direcciones y números.

Otra utilidad es la de poder mandar archivos como videos, clips de voz, fotos o documentos desde el celular a la computadora o viceversa a través del modo WhatsApp Web, sin la necesidad de molestar a tus contactos.

Una forma de hacerlo es buscar un grupo el cual ya no uses y que seas tú el administrador, después solo borra a los demás contactos y ya tendrás un espacio donde solamente tú recibirás los mensajes o si no quieres eliminar a tus amigos o temes volver a necesitar ese grupo en el futuro, solo crea uno nuevo contigo como el único miembro.

La otra forma es abrir el navegador del teléfono y escribir wa.me// en la barra de direcciones, para luego agregar el código de tu país (503 en el caso de El Salvador) seguido de los dígitos de tu número de teléfono.

Te saltará una ventana que te invitará a chatear con el número que introdujiste y deberás pinchar en el botón "continuar al chat", con lo que se abrirá el chat contigo mismo en WhatsApp.