Comunícate en otro idioma sin saber hablarlo

Andrew Ochoa, director de la empresa Waverly Labs, fue el creador de este ocurrente invento que traduce en diferentes idiomas en el momento en que dos personas conversan.Pilot es un pequeño auricular con micrófono incorporado de cancelación de ruidos, esto sirve para concentrarse mejor en la voz y no en el ruido del ambiente. El usuario debe ponerse uno en la oreja y su interlocutor debe ponerse otro. Después, hay que abrir la app móvil de Pilot y seleccionar qué idiomas se quieren traducir. A partir de ese momento, la aplicación usa una combinación de reconocimiento de voz, traducción automática y síntesis de voz para traducir todo lo que dicen uno y otro al idioma seleccionado.Lo más interesante de este proyecto, que se puso en marcha antes del verano de 2016, es que todos sus componentes ya existían, como ​los​ conversores de voz a texto (Siri), traductores de diversos idiomas, micrófonos con cancelación de ruido externo, etc. Solo hacía falta alguien que creara este artefacto inteligente.Aunque es un enorme paso saltar la barrera de la comunicación, Pilot traduce con leve retraso, por lo que la conversación no es tan flu​i​da, además se debe hablar con calma y de manera pausada para que el sistema recolecte todo lo dicho y pueda traducir de una manera eficiente.Por el momento Pilot ofrece traducciones en cinco idiomas, hablando y escuchando. El precio definitivo del Pilot cuando se ponga a la venta será de $300 dólares aproximadamente.