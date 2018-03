Conoce algunos de los juegos del Nintendo Switch

Lee también

La compañia japonesa Nintendo anunció la fecha oficial de salida de Switch, una consola de videojuegos que se lanzará en marzo de este año a un precio de $299.La consola tiene tres modelos de juego que la hacen sorprendente: TV Mode, para conectarse a la televisión; Tablet Mode, para usar la pantalla de la consola y jugar directamente; y Handled, la opción que añade los controles a un costado de la pantalla para utilizar el sistema en cualquier parte.Uno de los anuncios más sorpresivos durante la presentación es que la consola no estará bloqueada por región, por lo que los usuarios de cualquier parte del mundo podrán acceder al contenido y videojuegos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo de su lanzamiento.Dentro de los videojuegos más llamativos presentados se encuentran "Super Mario Odissey", "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" y "1-2 Switch".Se trata del primer juego de Mario de mundo abierto, al estilo de "Super Mario 64". En el juego habrán localizaciones basadas en el mundo real, pero tambien se podrán combinar con escenarios clásicos.Mario, quien es el personaje principal, irá equipado de un sombrero con ojos que podrá usarse como plataforma temporal.Luego de la presentación de Switch, Nintendo lanzó la versión español latino del tráiler del famoso juego "Zelda". Es la décimo octava entrega de la serie y la tercera en utilizar gráficos en alta definición. El juego introducirá un mundo abierto en el que los usuarios serán capaces de encontrar distintos caminos o vías para llegar a un objetivo en el mapa.El piedra, papel y tijera del futuro que se juega haciendo uso de los mandos Joy-Con del Nintendo Switch. La máquina permite emplear los mandos para jugar de manera competitiva de cara a tu oponente, siendo la consola la que informa del ganador. Un título que sin duda promete aprovechar todas las posibilidades de movimiento y socialización, además cuenta con varios tipos de juegos.