Conozca las nuevas redes sociales seguras para niños

Durante mucho tiempo se ha formado el debate alrededor de las redes sociales y los niños, sobre su uso, su seguridad y los peligros que hoy en día se encuentran ante los depredadores sexuales en la red. Sin embargo, ante esa situación, varias compañías en el mundo han comenzado a desarrollar redes sociales ideales para niños con cualidades que garantizan mucha más seguridad para los pequeños del hogar.



Dentro de esas facilidades están: acceso a la información simultanea para padres, anonimato, mensajería instantánea con filtros de contenido, privacidad y altos niveles de seguridad y una interacción única entre niños de forma garantizada. Esto se logra, en gran parte, gracias a las temáticas 100% infantiles con juegos dinámicos e interfaces desarrolladas con programas psicológicos ideales para la salud mental de los menores.



Estas redes sociales procuran, ante todo, dejar la advertencia que los juegos pueden y deben ser supervisados por los padres de familia. De igual forma, la interacción puede ser controlada a través de aplicaciones móviles alternativas por cada padre o madre que quiera velar por la seguridad de sus hijos. Estas son algunas de ellas



LEGO LIFE

Una de las primeras y más completas redes sociales para niños es LEGO LIFE, creación de la famosa compañía danesa de juguetes. Esta página fue creada en colaboración con la UNICEF y está dirigida especialmente a niños menores de 13 años, aunque también puede atrapar a aquellos adultos que crecieron fascinados por las piezas de armado y los bloques de figuras.



El objetivo es que los pequeños compartan sus creaciones "de forma segura y divertida", explican desde la compañía. La clave es que los niños publiquen historias y comenten en publicaciones de otros usuarios, pero existen restricciones: sólo con emoticonos. Para poder acceder a esta peculiar red social, los menores de edad necesitan el permiso de sus padres.



Uno de los mejores aspectos de ella es que no solicita fotografías o información personal de los niños a la hora de crear un perfil, ya que únicamente pide la creación de un avatar con las figuras mismas de LEGO. Hasta el momento, la aplicación puede usarse en varios países, pero sigue en etapa de creación, por lo que puede presentar algunos problemas iniciales en su desarrollo pleno para América Latina.







Mundo Gaturro

Mundo Gaturro es un juego virtual en español para niños de hasta 12 años y tiene su propia red social llamada Picapón. Se trata de un proyecto que nació en Argentina y que se ha extendido a otros países del continente americano. "¡Descubre la primera red social para chicos de Latinoamérica!", dicen en el sitio web.



Los usuarios pueden cargar fotos, jugar e interactuar "en un ambiente seguro y controlado, a través del pequeño y animado gato que habla español y puede interactuar con los usuarios. Existe un universo enorme de chicos en todo el mundo, nativos digitales, con necesidad de jugar y sociabilizar online. Y hay muchísimos padres que quieren que sus hijos naveguen por un lugar seguro". Picapón viene a responder a estas necesidades", explican sus creadores en la web.







Club Penguin

Esta web para niños está disponible en inglés, español, portugués y francés. Comenzó en 2005 como un juego virtual, pero ganó tal popularidad que Disney lo adquirió dos años más tarde. Es considerada la pionera en redes sociales para niños. A partir del 17 de febrero de este año, el sitio online será sustituido por una aplicación móvil (para teléfonos iOS y Android), según anunció la compañía.



En la web de Clun Penguin destacan la "tranquilidad para los padres" que promete su plataforma. "Creemos que los niños son increíbles y se merecen un espacio seguro donde jugar. Todo lo que hacemos nace de nuestros valores y nuestro compromiso con el entretenimiento online seguro".







Banana Connection

Esta red social se dirige a niños de 7 a 12 años y está disponible en dos idiomas: inglés y español. "Entra y explora un mundo lleno de diversión y creatividad", animan los creadores de este proyecto a sus potenciales usuarios. Esta red social infantil permite descubrir y escuchar música, organizar videos de YouTube y crear una comunidad digital, pero hay unos requisitos específicamente detallados.



Por ejemplo, no recopilar información o contenido de otros usuarios, no suplantar la identidad de otros, no intimidar o acosar a los demás ni publicar contenido con lenguaje ofensivo que incite a la violencia o contenga desnudos. Además, los padres pueden ver en cualquier momento el listado de amigos de sus hijos, las fotos en las que les etiquetan y los comentarios que hacen, pero sin interactuar directamente.