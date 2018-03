¿Cuánto tiempo nos llevaría llegar a la estrella Trappist 1?

Lee también

Hace unos días, la NASA anunció el descubrimiento de 7 exoplanetas orbitando alrededor de la estrella Trappist 1, una enana roja ubicada a 39 años luz, todos ellos de un tamaño similar al de la Tierra, tres o cuatro de los cuales están en órbitas donde no hace ni demasiado frío ni demasiado calor, lo que permitiría la existencia de agua líquida en su superficie y, tal vez la vida. Definitivamente es un gran descubrimiento, y se trata de un hallazgo muy importante.De momento sólo se conoce el radio de estos planetas, es decir, su tamaño, y una estimación de su masa, pero todavía no se conocen algunas características, como el hecho de tener atmósfera o un campo magnético.El siguiente paso será la exploración de posibles atmósferas y, la identificación de vapor de agua y de otros gases, lo que posibilitaría la existencia de unos lugares propicios para la vida.Por mucho que puedan tener agua en su superficie, y que ellos sean rocosos, y saber que pueden albergar vida, el problema mayor es la imposibilidad, por lo menos hasta estos momentos, de poder viajar hacia este sistema planetario.Con la tecnología actual no podemos llegar al Trappist-1, esto es un hecho. Pero tal vez en unas décadas, con nuevas tecnologías se pueda alcanzar. Decimos que es imposible, de momento, poder llegar a Trappist 1, porque las naves espaciales de que se dispone son demasiado lentas para dicho propósito.Para hacerse una idea de estas distancias y tiempos necesarios veamos unos ejemplos. Marte, está a 52 millones de kms., esto representa 0.000024 años luz y aun así un viaje a Marte duraría meses.Neptuno, el planeta más alejado del sistema solar, está ubicado a 0.00047 años luz. La nave Voyager 2 fue lanzada en 1977 y llegó a Neptuno en 1989, 12 años después, viajando a 36 000 km/hora.La heliopausa, o sea el límite exterior de la heliosfera, que es la última región que se encuentra bajo influencia del viento solar y de su campo magnético, se halla a 0.0046 años luz.La Voyager 1, lanzada el 5 de septiembre de 1977, se encuentra en estos momentos en los límites del sistema solar, siendo la primera en alcanzar el espacio interestelar y le ha tomado 40 años en logarlo.A partir de allí, le espera la llamada nube de Oort, una gigantesca e hipotética extensión de pequeños cuerpos astronómicos, sobre todo asteroides y cometas, que son restos primigenios de la formación del sistema Solar.La nube de Oort, se cree que estaría ubicada entre los 2 000 hasta los 100 000 unidades astronómicas, o sea 1.5 años luz, muy lejos de los 39 años luz del sistema solar de Trappist 1. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz. Casi 10 veces más lejos estaría, Trappist 1¿Cuánto se tardaría con las naves que tenemos disponibles hasta la fecha? La máxima velocidad alcanzada por los transbordadores espaciales de la NASA ha sido de 28.000 kilómetros por hora. A esta velocidad nos tardaríamos 1.5 millones de añosLa sonda New Horizons, que llegó a Plutón, que viaja a 51.000 kilómetros por hora, necesitaría alrededor de 817.000 años para llegar hasta Trappist 1. La nave Juno, que viajó a Júpiter, llegó a ir mucho más rápido, a 265.000 kilómetros por hora, aun así necesitaría 159.000 años.El proyecto “Starshot”, una iniciativa apoyada por Stephen Hawking para viajar a Alfa Centauri, podría ser mucho más rápido. Esta idea contempla diseñar pequeñas sondas capaces de viajar al 20% de la velocidad de la luz, con el empuje de los fotones. Estas naves, hipotéticas, podrían llegar a Trappist 1 en 200 años. Parecerá poco pero recordemos que hace 200 años, nuestro país todavía no era una nación independiente y de esa fecha a la actual mucho ha cambiado.En la próxima década, los telescopios podrán probablemente estudiar las atmósferas de estos y otros muchos exoplanetas. El telescopio espacial James Webb, que está previsto para lanzarse en el 2018, tendrá mucha más sensibilidad y podrá detectar las huellas químicas que revelen la presencia de agua, metano, oxígeno y otros componentes de la atmósfera de un planeta. Asimismo, el James Webb permitirá analizar las temperaturas de los planetas y la presión que hay en su superficie, factores que ayudarán a determinar si son mundos habitables.