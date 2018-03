¡Cuidado! ¡No caigas en estos engaños románticos de la web!

Lee también

Llega el Día de San Valentín y, como se dice popularmente, “Love is in the air”, es decir, “El amor está en el aire”. Sin embargo, lo que también anda rondando por ahí son las amenazas cibernéticas y la posible delincuencia a través de internet, la cual puede perjudicar a muchos de formas básicas, como problemas en sus computadoras o dispositivos inalámbricos, o también con serios problemas como hackeos de archivos, cuentas bancarias, entre otros.Para ello, los investigadores de la empresa Enjoy Safer Technologies (ESET), fabricante de antivirus y sistemas de protección digital, han elaborado una serie de recomendaciones básicas para poder protegerse en materia digital de cualquier amenaza potencial en este día de San Valentín. Los Investigadores de ESET realizaron la búsqueda de: “regalos San Valentín para mi novia” en Internet, la cual arrojó más de 1,330,000 opciones diferentes.Sin embargo, además de opciones de regalos aparecieron ventanas con publicidades, ofrecimientos para descargar complementos para el navegador, entre otras. Una de ellas, además, fue una notificación de que el dispositivo "podría haber sido infectada por 13 virus". Este era el mensaje que no permite seguir navegando.Al aceptar esta notificación, se direcciona hacia una página que simula ser un gran anuncio de Google donde se asegura que los 13 virus habían sido detectados en los últimos cinco minutos, y que la solución era descargar un antivirus, aunque su computadora ya cuente con uno. Esta descarga es un paquete de virus y spyware que pueden dañar el sistema y dejar expuestos todos sus archivos del disco duro.“En estas fechas especiales realizar búsquedas de temas específicos aumenta las chances de estar expuesto a amenazas y engaños. Es importante estar alertas, evitar abrir enlaces desconocidos, no descargar archivos de fuentes dudosas, utilizar una solución de seguridad y actualizar los dispositivos regularmente.” mencionó Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.Las recomendaciones de ESET parecen básicas y normales, pero, por alguna razón, son las que casi siempre suelen olvidarse cuando se está ante una potencial amenaza cibernética. Estas son:Los correos con asunto de “I LOVE U” pueden significar un peligro para los usuarios en estas fechas. Hace varios años apareció el gusano “I Love You”, detectado por ESET como VBS/LoveLetter. Este pequeño virus operativo afectó a más de 50 millones de computadoras y provocó pérdidas por más de $5,500 millones. Otras señales que indican si el mensaje que recibiste es potencialmente malicioso son: contenidos escritos en un idioma distinto al tuyo (sobre todo uno que tu pareja no domina); destinatarios masivos; envíos por abecedario o de contactos no frecuentes.Para el hackeo de información, la integración de una contraseña fuerte es clave para protegerse. Sin embargo, usar códigos simples como secuencias numéricas o el famoso “qwerty”, no terminan de ser garantía de seguridad. De igual forma, el usar el nombre de la pareja suele ser un impulso que los enamorados no pueden resistir, pero que los hace presas fáciles de virus y alteraciones. Por lo tanto, la recomendación es combinar letras y números en orden sincronizado.El amor nos lleva a compartir fotos a la persona amada. Sin embargo, las fotos íntimas, o que tiene un carácter más privado, no deben enviarse por whatsapp, facebook, Messenger o cualquier otra red social. Para aquellos que elijan hacerlo de todas formas, es recomendable considerar medidas de seguridad como doble autenticación, cifrado, protección del dispositivo con una clave de acceso y una solución de seguridad, y uso de redes confiables.Las conexiones seguras (HTTPS) que muestran el candado en la barra de navegación indican que se está en un sitio confiable, en el que es seguro ingresar los datos de la tarjeta y la información personal para hacer una compra. En diciembre de 2015, 37,000 sitios que vendían mercadería falsa fueron dados de baja en un operativo internacional, un claro ejemplo de los posibles riesgos o estafas que podrían enfrentar los compradores online.