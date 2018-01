Cup Head te enseña a no hacer tratos con el mal

Su historia inicia de la siguiente manera: estás ganando en una mesa de dados, la suerte es tuya y no te conviene perder. El dueño del casino, el mismísimo representante del mal, se acerca y te ofrece una apuesta: “Lanza un solo tiro ganador más y te llevas todo lo que tengo”. Lo haces y pierdes. Ahora, tu alma le pertenece a él. Eres su propiedad y no tienes otra opción que pedirle compasión. Él te ofrece un nuevo trato: llevarle las almas de todos sus deudores a cambio de la tuya. ¡Felicidades!, acabas de entrar al juego “Cuphead”.

En esencia, “Cuphead” es un juego de correr, disparar y esquivar un numero creciente de “balas”. Hay dos tipos de niveles: arenas pequeñas en las que pelearás contra un jefe y niveles que se despliegan horizontalmente a lo “Mario Bros” clásico. No dejes que la estética caricaturesca te engañe, “Cuphead” demanda habilidades mecánicas para esquivar y observación para aprender peleas. El juego no es para todos; si los retos para saltar plataformas y esquivar los adorables proyectiles que te lanzan no es lo tuyo, probablemente termines lanzando tu teclado o control por la ventana.

Estilo

Una de las características más emblemáticas del juego es su diseño basado en las caricaturas de los treinta. Los fondos pintados a mano, la tipografía vintage y la banda sonora apelan a una era pasada. Contrapuesto con la exigencia de habilidad del jugador y la historia, el estilo genera una experiencia que es a la vez nostálgica e irónica.

El juego para PC cuesta $20 en Steam. Si lo compras y no logras pasar del primer jefe, por lo menos puedes sentir la satisfacción de apoyar a un estudio independiente.

La tienda

A medida juegues podrás recolectar monedas que te permitirán comprar en una tienda. Aquí encontrarás armas nuevas, accesorios y superpoderes. Una de las primeras compras que puedes hacer es la de un accesorio que te permite teleportarte cuando esquivas. Si hablas con el hombre manzana en el primer mapa, él te dará tres monedas y podrás comprar aun antes de enfrentar al primer jefe.

Busca el rosado

Durante el juego encontrarás elementos rosados que te darán cargas para tu ataque especial si presionas “salto” al estar sobre ellos. Aunque te lo dicen en el tutorial, no mencionan que estos elementos vienen en una variedad de formas. Por ejemplo, una papa gigante te tirará esferas cafés seguida por un gusano rosa, y otro jefe tendrá signos de interrogación sobra su cabeza, de los cuales te puedes aprovechar.

Modo fácil. Existen dos dificultades: regular y simple. En modo simple se omiten algunos tipos de ataque o fases completas. Sin embargo, en este modo no podrás recolectar las almas de los jefes, por lo tanto no lograrás terminar el juego.

Los jefes

Tendrás que pelear con los deudores del diablo en áreas pequeñas. Cada jefe tiene varias fases por las cuales progresarás cuando bajes su vida. En cada fase sus ataques cambian, a veces drásticamente. Por ejemplo, en una pelea empezarás luchando contra una bola boxeadora azul y terminarás peleando contra su lápida.

Soporte para controles. puedes ocupar mando de xbox one o playstation 4 en pc. A menos que seas muy hábil con el teclado, se siente mejor jugar con un control.

No lineal. Puedes desafiar a los diferentes jefes y escenarios en distinto .

$20: cuesta en steam para pc.