Día del Internet: libertad de expresión, ciudades inteligentes y datos abiertos

La de 2019 es la undécima celebración en El Salvador del Día del Internet. En este país las actividades se tendrán durante toda la presnete semana en diversas universidades.

Según el ingeniero Rafael Ibarra, uno de los organizadores, el objetivo de estos eventos es mostrar lo que las nuevas tecnologías pueden hacer por las sociedades. También, según publicó en su blog, en la edición de este año se invitará a las personas a expresarse con libertad y respeto.

Las actividades del Día del Internet son gestionadas por las asociaciones Conexión y SVNet junto a un equipo de patrocinadores entre los que se encuentra La Prensa Gráfica.

Además, "contamos con el acompañamiento de varias organizaciones y empresas mundiales, tales como ICANN, LACNIC, UNESCO, ISOC, Electronic Frontier Foundation (EFF) y Google", escribió Ibarra.

La entrada para el congreso del viernes en el hotel Crowne Plaza de San Salvador cuesta $125. Además de las charlas se incluye desayuno, almuerzo, rifas y cóctel de cierre. El congreso iniciará a las 7:30 a.m. y finalizará con un cóctel a las 5:30 p.m.

Este es el detalle de los temas y ponentes con los que contará el congreso internacional:

Programa

7:30 a.m. Registro y apertura

8:00 a.m. Libertad de expresión e internet: retos actuales y caminos para respuestas.

Veridiana Alimonti, Brasil. Parte de la Electronic Frontier Foundation.

8:45 a.m. Transformación digital: creando ciudades inteligentes.

Luis Adolfo Guillot, México. Parte de Huawei Telecommunications.

9:45 a.m. Programa TICONGLE de Conexión.

Gilberto Lara, El Salvador. Parte de Conexión.

10:00 a.m. Receso y visita a LAN Party.

10:30 a.m. Panel UNESCO: Líderes digitales: Innovemos para el cambio, construyamos paz en red.

Ludwwin Espitia Figueroa, Colombia.

Yiyi Sosa, Guatemala.

Sonia Lazo, El Salvador.

Andrés Eduardo Díaz, Puya Web, El Salvador.

María José Garcés, Colombia.

12:00 m.d. Fundamentos del DNS.

Rodrigo Saucedo, Bolivia. Gerente de Iniciativas Estratégicas para América Latina y el Caribe en la ICANN.

12:45 p.m. Presentación y premiación propuestas destacadas Proyectos DIES (Día de Internet El Salvador).

Lito Ibarra, El Salvador.

1:00 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. La otra cara del Internet: facilidad de usar la red para la comisión de delitos.

Stefanía Carolina Monroy Lobos, El Salvador, abogada de Portillo y Asociados.

2:30 p.m. Panel: conversemos sobre datos abiertos.

Miguel Peñailillo, Chile. Coordinador de iniciativas de sociedad civil.

Lilliam Arrieta, El Salvador, FUSADES.

Eric Ramírez, El Salvador, director de Gobierno Electrónico.

Edwin Paredes, El Salvador, Ministerio de Obras Públicas.

Jaime López, El Salvador, FUNDE.

Además, la premiación de “Reutilizando Datos Abiertos”, un proyecto de USAID.

3:30 p.m. Nuevos resultados de la investigación científica: proyectos colaborativos en redes avanzadas.

Juan José Sánchez, El Salvador, de la Red Avanzada para la Investigación, la Ciencia y la Educación Salvadoreña (RAICES).

4:00 p.m. Receso y visita a LAN Party.

4:30 p.m. Blockchain para el sector público y el sector privado.

Laura Hernández, El Salvador, Instituto Duna.

5:00 p.m. Adhocracy: ecosistemas de innovación y nuevos modelos de sostenibilidad en las ciudades.

Carlos Valladares, El Salvador, INNBox.

5:30 p.m. Rifas y cóctel de cierre.

Antes del congreso se están realizando actividades gratuitas en universidades de todo El Salvador.