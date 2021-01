Donald Trump: por qué Jack Dorsey dice que el cierre de la cuenta de Trump en Twitter fue lo correcto pero sienta un precedente "peligroso"

El cofundador y presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, dijo este miércoles que cerrar la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue lo correcto, aunque también señaló que sienta un "precedente peligroso".

Dorsey expresó su tristeza por lo que describió como las "circunstancias extraordinarias e insostenibles" que rodearon a la suspensión en Twitter de Trump.

También dijo que la prohibición fue en parte un fracaso de Twitter, que no había hecho lo suficiente para fomentar una "conversación saludable" en sus plataformas.

Twitter ha sido elogiado y criticado por cancelar la cuenta de Trump el viernes pasado, un par de días después de que los seguidores del mandatario irrumpieran en el Capitolio de EE.UU.

Los críticos de Trump lo señalan como instigador del asalto a la sede del Congreso estadounidense y este miércoles, la Cámara de Representantes aprobó un "impeachment" en su contra -el segundo de su gobierno-, por "incitación a la insurrección". Ahora, el mandatario enfrentará un juicio político en el Senado.

La líder alemana Angela Merkel y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se pronunciaron en contra de la medida de Twitter.

En un largo hilo de Twitter publicado la noche del miércoles, Dorsey dijo que no celebraba ni se enorgullecía de la prohibición contra Trump.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?