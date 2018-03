“Eclipse del Siglo” y otros fenómenos que no puedes perderte en este 2017

What's Up for January? A comet, plus the moon, Venus, Mars and Quadrantid Meteor shower ring in the new year! Video: https://t.co/0WLgGO17Zn pic.twitter.com/lizVISq2AX — NASA (@NASA) 1 de enero de 2017

Nadie puede negar que, apreciar la belleza nocturna de la luna, la fabulosa magia de las estrellas y los increíbles misterios que el cielo muestra en sus peculiares fenómenos son algunos de los mejores momentos que la vida puede ofrecer. Pues, para quienes disfrutan de tales acontecimientos, el 2017 trae varios de estos fenómenos para disfrutar y atesorarlos como anécdotas de vida.Inicialmente, el mes de febrero viene con el llamado “Eclipse del Siglo”, el cual podría ser visto el 26 de febrero aproximadamente, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). Este eclipse será uno de carácter solar, el cual será mejor apreciado en todo el continente americano.La última vez que se registró un fenómeno de esta magnitud fue hace 70 años, por lo que, desde ya, se le ha dado el nombre de “eclipse del siglo”, al ser uno de los eventos que suceden en promedios de 100 años entre cada uno. Según la NASA, febrero podría dejar también hasta tres superlunas, visibles en Norte y Centroamérica, así como los conocidos como “días cortos”, que es cuando el sol se oculta más temprano de lo usual.El eclipse del siglo será el mayor evento lunar de este 2017.Los eclipses parciales también se dejarán ver en este año.Tras el eclipse del siglo, el mes de agosto vendrá con otro eclipse lunar que podrá ser visto en Estados Unidos, México, Centroamérica y varias regiones de Chile y Argentina con mayor intensidad. El eclipse será de carácter total y, según la NASA, tendría una duración de, por lo menos, dos minutos y cuarenta segundos.Por otra parte, siempre en agosto, se prevé para los primeros días la llegada de un eclipse parcial de luna y, para el 11 del mismo mes un eclipse lunar penumbral, el cual produce una oscuridad mucho más intensa y se produce cuando la Luna queda en la sombra que hace la Tierra al interponerse frente al Sol, por lo que la luz de las estrellas queda totalmente opacada.Por lo demás, si 2016 fue el año de las superlunas, en 2017 solo habrá una, el 3 de diciembre, que no superará en tamaño a las del año anterior.Las lluvias de estrellas no podían faltar en este 2017.América Latina será una de las regiones que podrá apreciar estos fenómenos con total claridad.Aunque en realidad se trata de lluvias de desechos de meteoros, las conocidas como “Lluvia de Estrellas” se podrán ver, por lo menos, 10 veces en este 2017. Las fechas que la NASA ha brindado este día para estos fenómenos son: 3 de enero, 22 de abril, 4 de mayo, 27 de julio, 12 de agosto, 21 de octubre, 17 de noviembre y 14 de diciembre. Los otros dos eventos aún no tienen una fecha estipulada.Finalmente, la NASA declaró que, tras todos estos fenómenos, se podrían esperar cambios notables en las constelaciones de estrellas, por lo que, a partir de 2017, los fenómenos lunares y estelares podrían verse alterados para los siguientes 10 o 20 años.Fotos: Cortesía.