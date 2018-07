El futuro de la fotografía móvil

Los fabricantes se vieron obligados a crear opciones baratas de los segmentos DSLR que antes solo utilizaban los profesionales o aficionados.

¿Qué determina una buena cámara? Una fotografía es un proceso, es el resultado de una secuencia. Primero es la escena, luego el lente u óptica, el sensor, el procesador de la imagen y finalmente el almacenamiento en el formato determinado. Cada una de las etapas en esta secuencia incide en la calidad de la imagen, pero hay etapas más importantes que otras. Una buena cámara esencialmente está determinada, principalmente, por el tamaño de su sensor y la calidad del procesador de la imagen. El sensor es el dispositivo que captura la luz y la transfiere al procesador de imagen, como regla general, entre más grande el sensor mejor. El sensor también determina la óptica que se puede usar.

Para usar una analogía, el sensor obtiene los ingredientes y el procesador de imagen cocina la imagen. Si es así ¿por qué los fabricantes simplemente no utilizan sensores más grandes en un celular? Las razones son de espacio disponible y calor, con el grosor de los celulares que demanda el usuario no existe suficiente espacio para disipar el calor, luego tenemos restricciones de costo y tamaño de la óptica, a ningún consumidor le gusta una protuberancia en la parte trasera de su celular. Teniendo estas restricciones físicas sorprende cómo las cámaras de celular son tan buenas y la verdad es que no lo fueron siempre y estas son las razones por las que hoy tenemos imágenes casi perfectas de un celular.

Una fotografía de calidad debe tener estas combinaciones de atributos, un elemento en foco y el resto en desenfoque, por ejemplo en retratos. Para paisajes o arquitectura un elemento atractivo en primer plano que complemente el principal en el fondo. Para retratos el efecto de bokeh, la zona desenfocada en una foto que hace resaltar la zona enfocada, se logra fácilmente en una cámara DSLR con un acercamiento al objetivo y utilizar una apertura grande por ejemplo f2.8 o mayor. O se utiliza un lente telefoto de 200mm o mayor. ¿Pero en un celular cómo se crea este efecto? Debido a que el sensor de un teléfono es tan pequeño y el campo de visión es tan amplio, la mayoría de las veces todo en una foto de celular estará enfocado. Cambiar esto simplemente no es posible con ese tamaño de sensor y lente.

Dados estos límites, los fabricantes se han visto obligados a innovar a través de hardware y software para procesar y simular estos efectos. LG fue el primero en liberar un celular con dos lentes en 2016 y rápidamente le siguieron Huawei, Apple, OnePlus y otros. Estas cámaras funcionan combinando los datos del primer lente angular y el segundo lente telefoto para crear un mapa de profundidad y luego difuminan artificialmente los objetos dependiendo de qué tan lejos estén del sujeto enfocado. En modo "Retrato" la cámara detecta el objeto en primer plano y utiliza una técnica de software de mapeo para calcular la distancia de la zona de enfoque y desenfoque y crear así el bokeh.

Google por su parte ha utilizado un método completamente por software, en sus teléfonos Pixel utilizan la técnica "Pixel Splitting" o división de píxeles para crear un mapa de profundidad y con "Machine Learning" identifican al sujeto en foco y crean una máscara para simular las zonas. Debido a que no depende de dos lentes de hardware como el resto puede tomar fotos en modo "Retrato" desde la cámara frontal. Esta técnica, aunque sorprendente, no es tan precisa como la obtenida por múltiples cámaras.

Sin embargo, Google en su reciente versión de Android P, incorpora el soporte para múltiples cámaras lo que significa que seguramente sus dispositivos Pixel incorporarán también dos o más cámaras en el futuro. Por lo tanto, es una realidad, que pronto todos los teléfonos de todas las gamas tendrán dos o más cámaras principales e incluso dos frontales pues como hemos descrito, esa es la única opción para innovar dadas las restricciones de espacio en un dispositivo tan pequeño.