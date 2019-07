El legado de Jony Ive

Los medios han especulado las razones de su partida y qué significa realmente para Apple. Existen versiones que las relaciones con Tim Cook, actual CEO de Apple, no eran las mejores y que en realidad Ive ya no formaba parte del día a día.

Siendo optimistas, significa espacio para nuevo talento y los pesimistas lo ven como el fin del "toque mágico" del diseño de Apple. Lo cierto es que como parte del anuncio se reveló que Ive estaría creando su propia compañía de diseño llamada LoveFrom y que Apple sería uno de sus principales clientes.

Apple tampoco anunció un reemplazo. De cualquier forma, el "input" de Ive seguirá asegurado por los siguientes años.

Al repasar su legado, estos son los productos más importantes:

iMac G3

1998 iMac G3:

En una época donde todas las computadoras eran cajas grises con mínimas diferencias, Apple introduce la iMac en azul “Bondi Blue” y después en otros 10 colores, desde verde limón a fresa. Contenía una cubierta de plástico translúcida que permitía ver dentro el detalle del CPU. Su mouse era redondo y eliminó el Floppy drive. Agrega por primera vez, en una Mac, los puertos USB.

iPod

2001 iPod:

No fue el primer reproductor de MP3, pero sí el más simple de utilizar con su “rueda de ‘scroll’” que permitía desplazarse rápidamente entre canciones con un software simple e intuitivo para navegar.

iMac G4

2001 iMac G4:

Lo más destacable fue el éxito de Ive en agrupar toda la electrónica en una base con forma de cúpula que incluso tenía una unidad de CD ROM. La pantalla, superdelgada para su época, estaba suspendida en un brazo que se podía girar e inclinar. Los colores eran un esquema blanco y plateado. Fue tan novedosa que estuvo en la portada de la revista Time.

iMac G5

2005 iMac G5:

Continuando con el envoltorio todo en uno, la G5 se convertiría en el diseño base para todas las posteriores iMac, el diseño en L. En su presentación Ive dijo: “No hay un detalle allí que no sea necesario. No hay interrupciones visuales, distracciones. Simplemente no hay otro ruido. Todo se trata de la pantalla”.

iPhone

2007 iPhone:

Indudablemente, el iPhone fue el producto de mayor impacto en la historia de Apple y del mundo tecnológico. Steve Jobs en su presentación dijo: “Es algo maravilloso en tu mano”. Fue el diseño por excelencia a imitar de todos los teléfonos inteligentes eliminando el teclado físico. La pantalla “touch” de 3.5 pulgadas fue una genialidad de ambos.

iPad

2010 iPad:

Al inicio se pensó que era un iPhone más grande, pero rápidamente quedó claro la creación del nuevo segmento y su utilidad que hasta la fecha solo Apple domina. Ningún fabricante pudo competir en la gama de tabletas Premium. En la actualidad Apple la posiciona como posible sustituto a una portátil con funcionalidades cada vez más parecidas a Mac OS.

AirPods

2016 AirPods

No fueron los primeros audífonos “True Wireless”, pero sí los primeros en crear un diseño funcional entre su estuche y el producto que permite alargar su batería y facilitar su uso. Los AirPods son el accesorio más vendido de Apple.

Apple Watch

2014 Apple Watch

No es solo el reloj inteligente más vendido en el mundo, es el reloj más vendido en el mundo. Desde su inicio, aunque no fue el más atractivo, sí fue el más funcional en combinación con su sistema operativo Watch OS. El diseño de sus brazaletes ha permitido que funcione como un accesorio de moda, pero también, cada vez más, como un dispositivo para el cuidado de la salud.