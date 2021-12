El peligroso reto que Alexa lanzó a una niña de 10 años e hizo a Amazon cambiar su configuración

Getty Images El altavoz inteligente de Amazon Echo funciona con el asistente de voz Alexa.

Amazon debió actualizar su asistente de voz Alexa después de que el aparato desafiara a una niña de 10 años a tocar con una moneda las clavijas de un enchufe insertado a medias a la corriente eléctrica.

La sugerencia se produjo después de que la niña le pidiera a Alexa que le diera "un desafío para realizar".

"Enchufa un cargador de teléfono hasta la mitad en un tomacorriente de pared, luego toca con un centavo las clavijas expuestas", dijo el altavoz inteligente.

Amazon dijo que solucionó el error tan pronto como la compañía se dio cuenta.

La madre de la niña, Kristin Livdahl, describió el incidente en Twitter.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said.

"Antes estábamos haciendo algunos desafíos físicos, como acostarnos y rodar con un zapato en el pie, de un profesor de educación física en YouTube. Había mal tiempo afuera. Ella solo quería otro (reto)"

"Antes estábamos haciendo algunos desafíos físicos, como acostarnos y rodar con un zapato en el pie, de un profesor de educación física en YouTube. Había mal tiempo afuera. Ella solo quería otro (reto)", dijo.

Fue entonces cuando el altavoz Echo le sugirió a la niña participar en el desafío que había "encontrado en la web".

La peligrosa actividad, conocida como "el desafío del centavo", comenzó a circular en TikTok y otras redes sociales hace aproximadamente un año.

Muchos metales conducen la electricidad y su inserción en enchufes con corriente puede provocar descargas eléctricas, incendios y otros daños.

La madre de la niña contó en Twitter que intervino y gritó: "¡No, Alexa, no!". Y relató que su hija dijo que es "demasiado inteligente como para hacer algo así".

La madre de la niña contó en Twitter que intervino y gritó: "¡No, Alexa, no!". Y relató que su hija dijo que es "demasiado inteligente como para hacer algo así".

Amazon le dijo a la BBC en un comunicado que había actualizado Alexa para evitar que el asistente recomiende tal actividad en el futuro.

"La confianza del cliente está en el centro de todo lo que hacemos y Alexa está diseñada para proporcionar información precisa, relevante y útil a los clientes", dijo Amazon en un comunicado.

"Tan pronto como nos dimos cuenta de este error, tomamos medidas rápidas para solucionarlo", añadió la compañía.

