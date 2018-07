En El Salvador reportan caída en los dominios con terminación .sv

Diversos usuarios han reportado fallos en el dominio de internet así como también en los correos electrónicos de El Salvador finalizados con el código sv.

Este código está basado principalmente en el Estándar ISO 3166 y representan la terminación de algunas direcciones de internet de compañías, instituciones estatales y organismos radicados en El Salvador.

“Se tienen problemas generales de páginas webs que no se ven y mails que no funcionan porque rebotan dando error que no existen y parece que se les ha caído algo importante“, manifestó uno de los usuarios.

En El Salvador SVNet es el administrador del Dominio de Nivel Superior SV. Esta es una Asociación privada sin fines de lucro constituida por diversas instituciones como universidades privadas.

En su dominio de internet describe que uno de sus objetivos es “administrar el sistema de nombres de dominios sv y, a través de dicha gestión, mantener la estabilidad y la posibilidad de que todos los mensajes de correo dirigidos a y emitidos por cuentas terminadas en sv, visitas a sitios web con el sufijo sv, y cualquier otro servicio internet generado o solicitado por los usuarios de los dominios sv completen su comunicación“. Se intentó en reiteradas ocasiones contactar a con las oficinas para conocer al respecto del problema, pero no hubo respuesta alguna.

Una de las compañías de telefonía celular confirmó que desde medio día uno de los principales servidores de SVNet presentaba fallas (intermitentes).

A finales de la tarde del miércoles, en la cuenta de Facebook de SVNet publicaron un aviso diciendo que estaban teniendo problemas con los DNS que replican los dominios .sv.

“Estamos gestionando con la instituciones pertinentes para poder resolver el inconveniente lo más pronto posible y seguir brindándoles un buen servicio“, rezaba la publicación en la red social.