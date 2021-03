¿En qué van los cambios de las políticas de privacidad en WhatsApp?

A principios de este año, la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo anunció una serie de cambios en sus Condiciones del Servicio y la Política de Privacidad de la plataforma. La decisión generó diferentes críticas de los usuarios llevando a WhatsApp a mover la fecha de entrada en vigencia de las normas, la cual estaba programada en un primer momento para el 8 de febrero.

La decisión de la compañía de Facebook se tomó para darles más tiempo a las personas para conocer cuáles son los ajustes que tendrá la app y las implicaciones que tienen. Por esta razón, durante la última semana la plataforma empezó a enviarles una notificación a sus usuarios para que autoricen los cambios dentro de la cuenta.

Le contamos cuándo empezarán a regir las políticas, qué es lo que cambia y que pasa si no acepta los cambios.

Lo que cambia

Los ajustes en la normatividad están centrados en dos aspectos puntuales. El primero es en la comunicación de los usuarios con cuentas de empresas y negocios dentro de la aplicación. Para esto se buscará simplificar el proceso de contacto y se le notificará desde un primer momento a la persona que la comunicación se está realizando con una cuenta comercial.

"Con frecuencia, la gente descubre empresas en Facebook o Instagram a partir de anuncios que incluyen un botón en el que puedes hacer clic para enviarles un mensaje por WhatsApp. Al igual que con otros anuncios en Facebook, si eliges hacer clic en ellos, esta información podría utilizarse para personalizar los anuncios que ves en Facebook", señaló la app.

En segundo lugar está la vinculación que tendrán los datos de WhatsApp con las otras plataformas de Facebook. Entre estos está el hecho de que una persona que está chateando con una cuenta de un negocio a través de la app de mensajería instantánea podrá ver la tienda de Facebook de la compañía desde el perfil de esta en WhatsApp.

Así mismo, en los países que esté activada la opción de Facebook Pay, los usuarios podrán usar su cuenta en esa plataforma para comprar en WhatsApp. Además, las empresas que tengan servicios en Facebook e Instagram pueden dejar en sus publicaciones enlaces de sus cuentas de la aplicación.

Por otro lado, en el caso de que una persona olvide su contraseña de Facebook podrá pedir que le sea enviado un código de seguridad por WhatsApp para activarla.

¿Cuándo empiezan a regir las nuevas políticas?

En un primer momento, la aplicación había determinado el 8 de febrero como la fecha en la cual comenzaría a aplicar las nuevas condiciones y políticas, pero decidió ampliar el plazo por las críticas.

“Estamos moviendo la fecha en la que se les pedirá a las personas que revisen y acepten los términos. A nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero. También vamos a hacer mucho más para aclarar la información errónea sobre cómo funcionan la privacidad y la seguridad en WhatsApp”, publicó la empresa cuando anunció la decisión.

Finalmente, la aplicación les dará a los usuarios hasta el 15 de mayo para autorizar el cambio en las políticas, para ese día empezarán a regir las nuevas opciones comerciales dentro de la aplicación.

¿Qué pasa si no acepto?

Si para el 15 de mayo el usuario no les ha dado el visto bueno a los ajustes en las normas, la compañía no procederá a eliminar la cuenta, pero desde ese momento la persona no podrá acceder a todas las funciones de la app, hasta que no diga sí a los cambios.

La compañía especificó que en ese periodo se podrán recibir notificaciones y llamadas, pero no se podrán enviar ni leer los mensajes.

Además, desde ese instante se aplicará la política de usuarios inactivos. Con esto, después de 120 días de inactividad se procederá a eliminar la cuenta. El contenido almacenado en ella quedará en el dispositivo del usuario hasta que este elimine la app del teléfono.

La plataforma aclara además que en el caso de que el usuario decida eliminar su cuenta, se borrará todo el historial de mensajes, será eliminado de todos los grupos a los que pertenece y desaparecerán las copias de seguridad.

¿Qué se mantiene igual?

La plataforma de mensajería ha aclarado que estos cambios no afectarán la seguridad de los mensajes, ya que estos continuarán con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que solo los participantes en la conversación podrán acceder al contenido de los mensajes. Además, estos no quedan almacenados en los servidores de la compañía.