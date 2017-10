¿Eres emprendedor y amante de la tecnología? ¡Esta información puede serte útil!

El crecimiento tecnológico en El Salvador sigue en un rumbo ascendente y prueba de ello será la realización del “BT7: Festival Digital de América Central”, el cual se realizará el próximo sábado 11 de noviembre en el Centro de Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), en San Salvador, desde las 7:00 de la mañana, siendo la primera vez que El Salvador se convierte en sede de un evento internacional de esta magnitud.

Según Adrián Gómez, director general del evento, esta es la primera vez que El Salvador se vuelve el “foco de atención” para las empresas más importantes en desarrollo de tecnología empresarial. “Estamos convirtiendo a El Salvador en un referente para la tecnología en el mundo orientada a emprendedores. Este será un espacio con el que buscamos romper el paradigma y mostrarle al mundo que en el país hay grandes ideas para el futuro”, declaró en conferencia de prensa este día.

Los boletos para este evento saldrán a la venta desde el próximo miércoles 4 de octubre, desde las 12:00 de la medianoche y tendrán un valor de $75 para la entrada general, $25 el boleto para estudiantes, $120 la entrada con acceso a workshops y talleres especializados y $400 el boleto VIP. Sin embargo, habrá una preventa los primeros días de octubre en la que los valores serán de $45, $20, $70 y $200, respectivamente.

Las entradas podrás adquirirlas ingresando a este sitio web: http://bt7festival.com/.

Sitio web del evento.

Una oportunidad para emprendedores

El BT7 es una conferencia sobre tecnología que tendrá todos los detalles de un festival, es decir, con una serie de charlas, ponencias, talleres, espacios para prueba de innovaciones, muestras tecnológicas y la competencia del “Start It Up”, la cual reunirá a varios grupos de desarrolladores tecnológicos y emprendedores del rubor de Centroamérica, quienes competirán por ganar un capital semilla de $25,000 para iniciar sus proyectos.

Para más información sobre este aspecto del evento en particular, puedes visitar el sitio web del festival http://bt7festival.com/ y sus plataformas en Facebook y demás redes sociales.

“Los emprendedores que participen en el Start It Up podrán optar a un solo premio de $25,000. Sin embargo, el BT7 contará con la presencia de inversionistas internacionales, quienes tendrán la libertad de financiar aquellas iniciativas participantes que, aunque no lograran ganar el premio, pero que hayan mostrado un desarrolla llamativo y prometedor”, aseguró Gómez.

Un espacio de crecimiento y desarrollo a través de la tecnología

Además de esta competencia, el evento tendrá un enfoque en diseño de marketing digital, finanzas, desarrollo web, emprendimiento y tecnología, siendo dirigido especialmente a estudiantes (escolares y universitarios), expertos en diseño web y programación digital, emprendedores que deseen impulsar sus ideas a través de plataformas tecnológicas y profesionales del área de marketing y publicidad.

“Contaremos con invitados especiales como Salvador Aguilar, nicaragüense y uno de los principales desarrolladores de seguridad en Internet. Además, vendrán también representantes de Forma Studios, quienes han sido los ilustradores internacionales de varias marcas importantes. También se ha confirmado la participación de expertos en Hotspot, telecomunicaciones y marketing digital”.

El Start It Up es uno de los espacios más llamativos del evento

¿Un evento “sin dinero en efectivo?”

Una de las curiosidades del evento será también el “No Cash Event”, el cual implementará el mecanismo de “DataPaga”, con el cual los asistentes podrán pagar su comida o artículos promocionales que gusten adquirir con tan solo vincular su cuenta bancaria a una pulsera electrónica, siendo la primera vez en El Salvador en que se probará esta modalidad de pago.

“La donación se hará un día después del evento y se podrá contar con la presencia de algunos ponentes e inversionistas participantes”

Por su parte, Fabiola León, directora de comunicaciones de BT7 detalló que parte del total de las entradas será donado a causas educativas y de salud, enfocadas en ayudar a mejorar el aspecto tecnológico de estos dos campos sociales. “La donación se hará un día después del evento y se podrá contar con la presencia de algunos ponentes e inversionistas participantes”, aseguró.