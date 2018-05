¿Es posible un mundo sin bancos, universidades o instituciones que controlen lo que hacemos?: Esto es “Blockchain”, una mirada al futuro

Hacer una transacción de dinero parece un proceso complejo y, en efecto, encierra todo un sistema de operaciones que involucra a los bancos, los usuarios de las cuentas y muchas instituciones más.

Sin embargo, aunque parezca irreal o sacado de una película, en los últimos años ha crecido una tendencia tecnológica que busca acabar con todos los “intermediarios” y permitir que las transacciones se realicen entre los interesados y nadie más que ellos. Esto es “Blockchain”.

La creación de un desconocido

Técnicamente, “Blockchain” es un sistema de interconexiones en el que varios “bloques” de información pueden movilizarse entre diferentes “nodos” o usuarios, quienes son los que administran el flujo de información y autorizan o desautorizan los procesos que busque hacerse con cada bloque.

Para Erick Sosa, Cloud Lead para LATAM Central en Microsoft, hay una forma más fácil de explicarlo. “El Blockchain busca que cada usuario o cada persona controle los procesos de información sin ninguna institución o persona extra que controle el proceso”, explica.

La primera vez que se acuñó el término fue en 2008, cuando un artículo firmado por Satoshi Nakamoto (de quien no se sabe si es una persona real o un grupo de técnicos informáticos) explicó una forma de movilizar dinero sin necesidad de bancos, traslapando también todo ese proceso a información de identidad personal, sistemas de datos y demás utilidades cotidianas.

Pero, ¿qué es “Blockchain” en realidad?

“Blockchain busca descentralizar la información y llevarla a múltiples puntos, quitando todo tipo de intermediarios”, señala Sosa. “Es una tecnología que ofrece seguridad en los procesos y una independencia de los mismos. Tú mismo haces la transacción que sea y tú mismo supervisas cómo se va haciendo”, agrega.

Técnicamente, Blockchain es una tecnología que permite la transferencia de datos digitales de manera completamente segura. Funciona como un enorme libro de contabilidad de procesos, en el que se puede ver cada paso que se ha dado y cada movimiento que se ha hecho dentro de un grupo de personas que operan de una misma forma y con intereses en común.

Lo más novedoso del Blockchain es la ausencia de intermediarios o de instituciones que sean las que condicionen cómo hacer el proceso. Para crear un Blockchain, basta con un usuario que inicie la cadena e integre a otros a dicha estructura. A partir de ahí, la cadena se cierra y se vuelve totalmente privada, dejando que los movimientos se hagan con la autorización de todos los usuarios que integran la cadena.

Esquema básico para entender el funcionamiento del "Blockchain". (Foto: Embajada Estados Unidos en El Salvador)

De las finanzas hacia los usos cotidianos

Inicialmente, el “Blockchain” nació a partir de un uso financiero, llegando incluso a ser la base del formato del bitcoin, una de las formas de criptomonedas más cotizadas actualmente. Sin embargo, esta tecnología permite otras formas de uso.

“En Bélgica han iniciado una forma de Blockchain bastante curiosa. Los profesores están promoviendo cadenas en las que ellos ofrecen servicio académico a cambio de una remuneración, así los alumnos pagan directamente al educador, ahorrándose lo que le puedan pagar a una universidad por un curso de refuerzo y con menos burocracia o tramitoliogía”, señaló el experto.

Además, puede ser utilizado para operaciones logísticas básicas. “Las empresas que distribuyen productos pueden formar cadenas para tener marcado qué producto se ha distribuido hacia qué cliente”, detalló.

Las identificaciones o documentos de identidad también es otro de los experimentos actuales del Blockchain. “Hay empresas a nivel mundial que están comenzando a tener proyectos en los que puedas manejar un único documento de identidad que puedas usar como tarjeta de crédito y que se actualice en cualquier parte. Si vas a un banco y les dices que te cambiaste de dirección, ellos actualizan el documento y ya queda listo para todos los demás usos. Ese es el futuro de esta tecnología”, comentó Sosa.

Seguridad en cadena

Una de las ventajas que ofrece esta tendencia tecnológica es su aspecto de seguridad. “El proceso puede ser controlado por todos los usuarios y autorizado o desautorizado por los mismos. Un solo usuario no puede venir y tomar el control de lo que se hace. El sistema Blockchain impide que haya una corrupción en la red”, dijo.

En este aspecto, Sosa explicó que, a pesar de ser una red de múltiples usuarios, el Blockchain da el mismo nivel de autoridad a todos, es decir, que todos los usuarios deben aprobar cada movimiento que se hace y cada usuario puede ver todos los movimientos que se han hecho.

"Cada usuario sabe si se está moviendo dinero y no permite que hayan escondites o transacciones ciegas”,

“Volvamos al caso del dinero. Cada movimiento, pago o transacción que se haga dentro de una cadena es vista por todos los usuarios quienes dan su aval o su desaprobación. Por eso se habla que beneficia a todos los interesados, porque no hay un usuario que domine a los demás, sino que todos deben programarse para cumplir el acuerdo con el que se ha creado la cadena”, explicó.

En este sistema, el Blockchain, a diferencia de la nube, no permite la sustracción de información por un solo integrante de la cadena, debido a que funciona como un libro abierto que cualquier puede consultar y ver qué procesos se han hecho y cómo se han realizado. “Aquí no hay espacio a corrupción. Cada usuario sabe si se está moviendo dinero y no permite que hayan escondites o transacciones ciegas”, expresó Sosa.

La secuencia en cadenas impide que se realicen fraudes o corrupción a nivel financiero. (Foto: Xataka)

Retos y desafíos

“El problema del Blockchain es que se quieren hacer cadenas donde no hace falta hacerlas. El primer gran desafío de este sistema es determinar para qué puede usarse y para qué momentos u operaciones”, señaló Sosa. “La idea está tan innovada, como el bitcoin o los smartcontracts, que todos quieren incorporarse a este nuevo movimiento, aunque no sea necesario”, agregó.

Para Sosa, el Blockchain también debe ir probando sus niveles de seguridad. “Siempre hay formas de violar un código. Ahí será una misión de las empresas que ayuden a crear redes de bloques las que vayan demostrando que están preparadas para todo tipo de situación. Ese es otro de los desafíos”, enfatizó.

Finalmente, Sosa señaló que “el Blockchain también debe generar confianza”. “Es una herramienta que puede ayudar a combatir la corrupción financiera o de negocios. Pero debe generar confianza, enseñarle a la sociedad que puede ser viable y que no se trata de que las computadores controlen todo, sino que las computadoras nos permiten controlarlo todo, sin necesidad de instituciones extras que puedan bloquear los intereses de los usuarios”, subrayó.