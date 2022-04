Estas cuatro señales indican si te espían a través de la cámara web

La utilización de las cámaras web ha recobrado mucha importancia hasta hace un par de años, cuando la pandemia por el covid-19 obligó a muchos a retomar sus estudios, trabajar o simplemente comunicarse con otros de forma virtual.

Su uso constante ha reactivado las alertas de secuestro de una cámara web, algo que incluso podría llegar a la infección de un dispositivo y que los actores maliciosos secuestren documentación importante o privada con la cual puedan hacer uso de la extorsión.

Por esa razón, hoy más que nunca, es necesario saber identificar ciertos elementos que dejan entrever si una cámara web ha sido intervenida, una intervención que en inglés se conoce como "camfecting".

Según comenta Camilo Gutiérrez Amaya de la compañía ESET Latinoamérica, experta en la detección de amenazas de este tipo, es necesario “ser más conscientes de los riesgos y tomar las medidas necesarias para mejorar nuestra privacidad y seguridad en línea. Mucho de esto es sentido común. Otro tanto necesita ser aprendido”.

Especialistas de ESET han identificado cuatro señales que nos pueden ayudar a detectar una intervención:

La luz que indica que la cámara está activa se enciende cuando no se está utilizando. A pesar de eso, aunque la luz esté apagada también se puede haber ingresado al dispositivo.

cuando no se está utilizando. A pesar de eso, aunque la luz esté apagada también se puede haber ingresado al dispositivo. Presencia de archivos extraños en la computadora : si un ciberdelincuente ha ingresado a la cámara web es posible que aún haya archivos utilizados guardados en la computadora, por lo que se recomienda buscar cualquier cosa inusual, especialmente en los documentos o carpetas de video que forman parte del disco duro.

: si un ciberdelincuente ha ingresado a la cámara web es posible que aún haya archivos utilizados guardados en la computadora, por lo que se recomienda buscar cualquier cosa inusual, especialmente en los documentos o carpetas de video que forman parte del disco duro. Presencia de aplicaciones inusuales: una de las formas más comunes que utilizan los cibercriminales para grabar desde la cámara web es mediante un RAT (troyano de acceso remoto). Por esa razón, se recomienda escanear el equipo con un antimalware y revisar las posibles alertas sobre algún software que no debería estar en la PC o dispositivo.

una de las formas más comunes que utilizan los cibercriminales para grabar desde la cámara web es mediante un RAT (troyano de acceso remoto). Por esa razón, se recomienda escanear el equipo con un antimalware y revisar las posibles alertas sobre algún software que no debería estar en la PC o dispositivo. La configuración del dispositivo ha sido cambiada. Según la ESET, otra cosa que los programas maliciosos como los RAT suelen hacer es “interferir con el software de seguridad que está instalado en una máquina o en el sistema operativo'', por lo que recomiendan comprobar si se han deshabilitado algunas funciones de seguridad.

Amenazas de extorsión por secuestro de archivos

Según comentan los especialistas de la ESET, muchas de las amenazas de extorsión pueden llegar a ser falsas, esto debido a que los cibercriminales pueden haber recibido información robada a compañías, entre ellas contraseñas antiguas de redes sociales, con las que pueden llegar a decir que estuvieron en la computadora y extorsionar a las víctimas con revelar otra información sensible.

“Algo importante a mencionar es que si alguien te contacta afirmando haber comprometido tu cámara web es muy probable que sea falso. (...) Intentarán engañarte para que les envíes dinero en criptomonedas para evitar que envíen por correo electrónico imágenes o videos comprometedores a todos tus contactos”, expresa Gutiérrez Amaya al respecto.

Para evitar ser víctima de este tipo de ataques, los expertos recomiendan verificar los cuatro pasos anteriores para determinar si verdaderamente se ha ingresado al sistema o si hay pruebas sólidas de un ataque porque podría tratarse de un simple engaño.

Además de eso, también se puede verificar el nivel de seguridad en cuatro pasos: asegurarse de que el software de seguridad esté actualizado y se tenga un software antimalware; utilizar una contraseña fuerte y única, así como la autenticación en dos pasos; no hacer clic en los enlaces de ninguna comunicación no solicitada; y cubrir el lente de la cámara, aunque eso no evitará que los delincuentes puedan escuchar a través del micrófono.