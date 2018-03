¿Estás listo para un viaje radiofónico por el mundo? ¡Descúbrelo!

Lee también

Alguna vez te has preguntado: ¿Cómo serán las emisoras de radio en Alemania, China, Australia, Rusia o Italia o incluso en lugares mucho más lejanos como Medio Oriente, Asia o África? Pues la respuesta la tiene: RADIO GARDEN, una página web que te permite navegar por todas partes del mundo sintonizando las emisoras radiofónicas de cientos de países diferentes.Es como bucear entre culturas, idiomas, ritmos, voces, música, muchas veces totalmente ajenas a lo que conocemos, a lo que estamos acostumbramos, tan solo dando vueltas en el globo terráqueo frente a su pantalla. Este sitio web es todo un descubrimiento.Radio.Garden, un proyecto interactivo desarrollado por el Instituto Holandés para el Sonido y la Visión en cooperación con seis universidades de Alemania, Holanda, Dinamarca y Reino Unido. En esencia, es lo más parecido a realizar un viaje radiofónico por el mundo, donde podrás escuchar cientos de emisoras de todos los continentes y podrás sintonizar cada una sin costo alguno."Conceptualmente, lo que era realmente importante para nosotros era que no aparecieran los nombres de las ciudades ni de los países ni las líneas fronterizas, y dejar al usuario con esta especie de Tierra desnuda", explica Jonathan Puckey, parte del equipo que creó la instalación, formado por las compañías de diseño Studio Puckey y Moniker, de Amsterdam.Según la cadena informativa BBC Mundo, esta instalación digital forma parte de un proyecto de investigación llamado Encuentros Radiofónicos Transnacionales, con el que se explora cómo la radio cruza las barreras lingüísticas y geográficas. Además, enfatizan que la diferencia con Radio.Garden es la visualización interactiva, como si la pantalla fuera un mapamundi.La página web también se abre en dispositivos móviles y permite una navegación con una interfaz parecida a la de Google Maps en su plano satelital, pero señalando puntos verdes donde, al dar click o posicionarte, podrás escuchar la emisora de esa zona geográfica.En la ventana de navegación también podrás ver el nombre de la emisora que escuchas, la cual, por cuestiones de funcionamiento, solo podrás localizarla si tiene una versión virtual, es decir, no solo su emisión en FM o AM, sino también en página web.Hasta ahora, más de 15 millones de usuarios han utilizado Radio.Garden desde su lanzamiento hace aproximadamente un mes. Hasta el momento, Radio.Garden cuenta con 9,000 emisoras en su rango de alcance, aunque se espera que en los próximos meses se alcancen hasta 25,000.Cabe mencionar también que, por el momento, la versión móvil no está disponible en todos los modelos, por lo que su formato para PC sigue siendo el más recomendado.¡Descúbrela en este enlace! http://radio.garden/live/