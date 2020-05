Este es el verdadero significado de los emojis

La creación de los emojis en 1999 cambió la forma de comunicarse de las personas a través de los medios digitales. Se originaron en Japón y desde entonces acompañan los textos para expresar ideas, situaciones cotidianas, emociones o sentimientos.

Sin embargo, estos a veces pueden ser utilizados de manera errónea por los usuarios al no conocer su significado. Por ello, el sitio web Emojipedia, que documenta el significado y el uso común de los caracteres emoji en el estándar Unicode, aclara cuales son los errores más comunes.

No ver mal, no escuchar mal, no hablar mal

Por lo general, los monitos son utilizados para darle un toque de ternura a la conversación o para indicar risa, incredulidad o estremecimiento. Sin embargo, «Los tres monos sabios» representan el proverbio no ver mal, no escuchar mal, no hablar mal, frecuentemente interpretado como un llamado a la discreción o figura de ignorancia voluntaria.

Kissing Face

Existe todo un repertorio de emojis con los labios hacia afuera que son interpretados como besos. Sin embargo, algunos de estos también representan un silbido.

Aunque estos comúnmente transmiten sentimientos de amor y afecto. Sin embargo, emojipedia explica que este a veces se toma para representar silbidos, especialmente cuando se combina con una nota musical. «Puede transmitir sentimientos, tales como sorpresa, admiración, desprecio o inocencia fingida, como una persona que silba casualmente después de haber hecho algo malo y dice: Nada que mirar aquí».

Cara al revés

Algunos usuarios no saben cómo usar esta expresión. Algunas personas la usan con sarcasmo. Emojipedia explica que esta carita expresa ironía, sarcasmo, bromas o una sensación de tontería.

Cara sonriente

A menudo estos emojis se usa para transmitir coqueteo o insinuaciones sexuales. Sin embargo, la media sonrisa con cejas arqueadas y ojos que miran hacia un lado, desea comunicar astucia, presumir, indicar travesura o ser sugerente.

Cara soñolienta

El emoji, interpretado por lo general como una cara llorando, quiere transmitir la expresión de alguien dormido. «Una cara amarilla con los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta y una burbuja de moco azul que sale de su nariz. Las burbujas de moco indican que un personaje está cansado o durmiendo en anime o manga», indica el sitio web.

Sleepy Face se aprobó como parte del estándar de codificación de caracteres desde 2010.Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

Trébol

La planta de la izquierda representada como una rama verde brillante con tres hojas en forma de corazón es un emblema de Irlanda y símbolo de San Patricio. Se dice que se usa el trébol para explicar el concepto cristiano de la Santísima Trinidad. De uso general en el día de San Patricio y en asociación con la cultura y el patrimonio irlandés.

Manos juntas

Dos manos colocadas firmemente juntas, lo que significa por favor o gracias en la cultura japonesa. Los usuarios también interpretan este emoji como símbolo de oración, usando el mismo gesto que rezando con las manos, en ocasiones se usa para decir «choca esos cinco».

Persona gesticulando No

Este emoji indica una persona con los brazos cruzados formando una X para indicar no. Según, emojipedia «estos emojis con esta moción se utilizan en el programa de televisión Deal or No Deal para indicar No Deal. Pretende ser neutral en cuanto al género, pero se muestra como una mujer en la mayoría de las plataformas».