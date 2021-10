Estos son los modelos de celulares que se quedan sin WhatsApp en noviembre

Hace una semana WhatsApp, junto con otras redes sociales afiliadas a Facebook, padecieron una de las caídas más largas en su historia reciente. Desafortunadamente para algunos usuarios de la popular aplicación de mensajería el problema no acabará ahí, ya que a partir del próximo primero de noviembre el servicio de mensajería dejará de funcionar en 53 modelos de smartphone que la compañía considerará obsoletos.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares?

Los desarrolladores de la aplicación constantemente están agregando nuevas funciones y utilidades a WhatsApp para mejorar su experiencia de uso. Por ejemplo, en un principio no se podían grabar notas de voz, hacer videollamadas o compartir la ubicación en tiempo real. Todas estas funciones se fueron agregando a lo largo de varias actualizaciones.

No obstante, conforme la aplicación desarrolla más utilidades, ésta necesita mayor espacio de almacenamiento o mejores requerimientos para funcionar correctamente. Esta es la razón por la que algunos celulares, ya sea por su sistema operativo o por sus componentes, ya no pueden ser compatibles con las versiones más nuevas de WhatsApp.

La aplicación se actualiza de manera periódica, así que mientras más pasa el tiempo, un mayor número de celulares se ven afectados.

Para esta última actualización, WhatsApp ha anunciado que ya no funcionará en todos aquellos dispositivos con sistemas operativos Android 4.1, iOS 10, KaiOS 2.5.1 y en cualquier versión más antigua de éstos.

¿Cuáles son los modelos de celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar?

A continuación, te dejamos la lista completa de modelos de celulares por marca para que te prevengas en caso de que tu dispositivo se encuentre entre ellos.

iPhone

iPhone 6

iPhone 6S plus

iPhone SE

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Sony

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Otros modelos de otras marcas

Alcatel One Touch Evo 7

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

¿Qué hago si mi celular se encuentra en la lista?

Lamentablemente, la única manera de evitar que WhatsApp cierre tu cuenta en tu dispositivo es adquirir un nuevo celular. La buena noticia es que la aplicación tiene habilitada una función para poder transferir tus chats, con todas tus fotos y archivos importantes, al nuevo smartphone que decidas adquirir. La operación suele ser muy sencilla si vas a pasar tus datos de un dispositivo Android a otro. Solo basta con hacer una copia de seguridad en tu cuenta de Google Drive y luego recuperarla al momento de instalar WhatsApp en otro teléfono.

En el caso de Apple, la cosa se complica si quieres pasar tus datos de un iPhone a un dispositivo Android. Actualmente solo los celulares de Samsung con Android 10 o superior pueden hacer esta operación a través de un cable USB y la aplicación Samsung Smart Switch. Así que si tienes un viejo dispositivo Apple a punto de perder WhatsApp y no quieres gastar tanto dinero en uno nuevo, tal vez te convenga mudarte a la marca surcoreana.