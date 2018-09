Estrepitosa caída de Facebook e Instagram causa revuelo entre millones de usuarios

Facebook e Instagram, las redes sociales favoritas de millones de usuarios en el mundo, reportaron una caída esta tarde, provocando la alarma de millones de sus usuarios.

Alrededor del mundo, millones de personas acudieron a otras redes sociales como Twitter para noticiar la caída de ambas redes desde aproximadamente las 3:00 de la tarde (hora local).

Instagram y Facebook llevan caídos como una hora, creo que me va a dar algo#ProblemasDeMillenials — chapu garza (@chapugarza) 3 de septiembre de 2018

Se ha roto Facebook, vine para ver si existía ya un hashtag al respecto y vaya rapidez �� #facebookdown pic.twitter.com/Md2QxnBaXo — Keunam (@Keunam_) 3 de septiembre de 2018

Que no cunda el pánico !! #Facebook se ha caido a escala mundial, escucho a la gente gritar tirándose de los pelos, acaban de atracar un supermecardo, es la histeria !! �� ¿habéis probado a soltar el móvil y hablar con la persona que tenéis al lado? ����♂️ — Jonatan Rodríguez (@JonatanRdriguez) 3 de septiembre de 2018

Los problemas para acceder a las redes sociales afectaron tanto a las aplicaciones móviles como a las versiones de escritorio, según reportaron varias personas.

Cuando los usuarios querían ingresar a Facebook, a través de un ordenador, una pantalla con el mensaje "Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can. Go Back" era la única respuesta.

Mientras que la aplicación móvil la plataforma dejó de actualizar las noticias y quedó sin poder responder a los usuarios.

En Instagram, cuando los usuarios han querido actualizar el feed de noticias se han topado con que, tanto en el teléfono como en la computadora, la plataforma se ha quedado congelada.

Facebook e Instagram son las redes sociales más utilizadas a nivel mundial con sus miles de millones de usuarios en todo el mundo. Su caída recuerda a las sufridas por WhatsApp en los últimos meses.

NO FALTAN LOS MEMES

Pero no todo ha sido revuelo por la caída de Facebook e Instagram. Varios usuarios decididieron tomarse con humor las fallas de ambas redes sociales y aprovecharon para compartir memes.

Facebook, WhatsApp e Instagram han sufrido caídas que han afectado a usuarios de todo el mundo https://t.co/yilekf097s pic.twitter.com/WxVmG420Y1 — RT en Español (@ActualidadRT) 3 de septiembre de 2018