Estudio confirma que nuevos planetas son habitables hasta en un 70% de su territorio

Un nuevo estudio relacionado a la estrella fría TRAPPIST-1 y el sistema solar próximo a ella ha revelado que los siete exoplanetas encontrados en dicho sistema solar tiene un total del 70% de su territorio como zona habitable. Esto, según el estudio publicado por los científicos Ramsés Ramírez y Lista Kaltenegger, de la Universidad de Cornell, en Nueva York.Según los científicos, los siete exoplanetas presentan áreas volcánicas que permiten que el hidrógeno aumente y convierte la temperatura en una superficie lo suficientemente cálida para mantener el agua líquida, convirtiendo estos mundos en potencialmente habitables y con situaciones climáticas parecidas a las que conocemos en La Tierra. Esto confirmaría que un 70% del territorio de estos nuevos planetas es habitable."Nuestra zona habitable de hidrógeno volcánico es diferente en la Tierra, porque mientras el volcanismo sea lo suficientemente intenso, puede superar la velocidad a la que el hidrógeno escapa al espacio y mantener el clima cálido, evitando un congelamiento total. Esta situación parece que es la misma de estos nuevos planetas", dijo Ramsés Ramírez, en une entrevista publicada por el Huffington Post y retomada de las declaraciones oficiales de la NASA.(Foto: NASA)Ramírez y la científica planetaria Lisa Kaltenegger, también en Cornell, examinaron cómo los volcanes activos ricos en hidrógeno podrían continuar provisionando a los planetas con una atmósfera de hidrógeno. Ellos encontraron que la actividad podría aumentar el tamaño de la zona habitable hasta en un 70 u 80 por ciento, extendiendo dramáticamente la región donde podrían ser habitable estos planetas. Según Ramírez, el aumento del volcanismo "permite condiciones potencialmente habitables para períodos geológicos mucho más largos".Hasta el momento, ambos científicos dejaron en claro que no hay indicios de vida inteligente en estos planetas, pero que, tras los hallazgos recientes, no descartarían que puedan estar habitados por microorganismos o criaturas más evolucionadas. “El detalle es la preservación del agua. Si el agua se mantiene líquida puede dar vida y producir una evolución aletargada, pero constante. Estos planetas podrían estar habitados, aunque aún no lo confirmamos”, declaró Kaltenegger.Foto: NASALa NASA confirmó también que las investigaciones sobre TRAPPIST-1 seguirán vigentes, hasta comprobar el grado de habitabilidad y determinar la forma en cómo proceder ante el hallazgo que ha cambiado la perspectiva astronómica del mundo.